朱學恒9年前預言：士林夜市「賺快錢」註定終局　更想去寧夏夜市

▲士林夜市受到長期經營策略與近期疫情衝擊等影響，導致人潮銳減出現倒店潮。（圖／記者陳豐德攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣各地夜市的發展近年來經歷了陸客旅遊興衰與疫情衝擊等事件，開始呈現勢力重新洗牌的現象。網路觀察家朱學恒9年前就對現在出現「倒店潮」的士林夜市分析指出，覺得大家都賺快錢，房東也貫徹壓榨到底的邏輯，一切就是走向註定的終局啊。

朱學恒在臉書上PO出9年前的分析指出，「我不在乎來的觀光客是哪一國的人，我也不在乎市場的設計到底怎麼樣，但如果你今天晚上去跑一趟士林夜市，就會知道對於老台北來說，那裡幾乎已經不能去了。」

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▲朱學恒9年前就針對士林夜市「賺快錢」的現象提出質疑。（圖／翻攝自朱學恒臉書）



朱學恒當時指出，士林夜市賣的品項大概只有幾種，大多是賣十全排骨、羊肉湯、牛肉麵、花枝羹、臭豆腐、蚵仔煎等。每家賣的都一樣，而且還比以前要難吃很多倍。

他點的蚵仔煎整個乾癟，甚至還有焦黑部分，臭豆腐一點也不入味，連泡菜都感覺像是昨天才從游泳池撈上來的一樣，更別提羊肉湯毫無中藥味，羊肉還像是染成肉色的橡皮筋一樣久嚼不爛。

朱學恒強調，士林夜市這樣完全沒有統合性的一窩蜂每家都賣一樣的台灣美食真的是正確的嗎？那些攤位他幾乎看了一輩子，很多攤位是去年才開始賣「台灣牛肉麵」的，在那之前根本沒看他們做過半碗牛肉麵啊！能夠半年之內做出一碗好的台灣牛肉麵，那就真的是台灣奇蹟了。

▲寧夏夜市推出「千歲宴」可以一次吃到當地老店的美食。(圖／台北市觀傳局)



朱學恒話鋒一轉提到了寧夏夜市，相較於士林夜市的崩壞和統一化的演變，幾個月才去吃過的寧夏夜市辦桌，就顯得更有味道了，寧夏夜市的自治會為了宣傳夜市的特色，特別推出夜市很多老店集合在一起的辦桌吃法，只要花幾百塊錢，你就可以把這邊各個著名攤販的特色餐點集合起來，點到滿桌都是，在他們自治會的小小空間裡面吃得不亦樂乎。

朱學恒表示，有非常多的國外觀光客一試成主顧，吃完之後下次準備再光顧寧夏夜市進行大掃街，把整個寧夏夜市好好的吃一遍。而自治會的會長和幹部也非常熱情的招呼，還會介紹整個地區的文化和背景，讓大家更進一步瞭解這個地方。

朱學恒說，「兩相比較，你覺得哪一個地方會更有發展？我不太確定，但我想以後我會多去寧夏夜市，士林夜市能不去就不去吧。」

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