士林夜市空城直擊！「觀光客攤」9點後無客人　黃金店面全掛租

▲陽明戲院旁的文林路101巷內整棟待租店面。

記者黃士原／台北報導、攝影

受到疫情衝擊，以觀光客為主力客群的士林夜市人潮銳減，擠的水洩不通的情況已不復見，許多攤商撐不去只好退租，記者28日晚上8點前往夜市，發現陽明戲院旁的文林路101巷就有近10家店面待租，以往「一店難求」的大東路也有5-6家店面貼上大大的出租字條，甚至路口處的三角窗的黃金店面也招租中。

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▲夜市內隨處可見的招租廣告。

▲原本的黃金店面現在出租中。







▲文林路與基河路口的三角窗黃金店面也招租中。

▲士林夜市大東路出口，對面文林路的店面也在出租中。

▲大東路上的人潮稀少（右）和疫情爆發前的觀光客人潮（左）相比少了一大半。

再走到士林市場，一樓更是有一半攤商沒有營業，地下室美食街也有許多店家休息沒營業，9點以後用餐客人不到10人，許多店家都是空蕩蕩沒客人，其中一家老闆說，美食街用餐人潮集中在8點以前，8點後就沒什麼人，不過她說，「我們還有本地客會上門吃」，指著斜對面休息攤位說「這家觀光客才會上門市的店，從3月就休息到現在」。她說，沒觀光客的這幾個月業績狂掉，希望今年12月以後會好轉。

▲美食街休息中的店家。

▲晚上9點後空蕩蕩的美食街。

除了美食街，士林夜市的大東路、基河路人潮也不如以往，像是以前的大東路上都是人擠人，只能緩慢的前進，但現在只有本地客來，逛起來很順暢。過去大東路「一店難求」，想租個小攤位都很難，但現在有5-6家店面貼上大大的出租字條。比較特別的是，晚上9點後人潮集中在廟口前的大南路，像是烤玉米、士林廟口阿輝麵線也還有排隊人潮。

▲士林市場一樓晚上也沒人潮。

至於基河路與文林路的十字路口上，原本聚集的攤商消失了快一半，三角窗大店面也在招租中，整條基河路也沒什麼客人，許多空氣槍打靶店都沒客人在玩，許多老闆沒事做只能盯著手機打發時間。

▲大南路上的烤玉米還有人排隊。

▲廟口前的人潮較多。

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