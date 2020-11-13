月底就要結婚！新娘拍婚紗照不慎墜河　新郎跳下水救人也溺斃

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦(Karnataka)近來一起不幸事件，一對新人開心前往河邊拍婚紗照時，新娘由於腳上穿著高跟鞋不小心墜河，新郎雖然試圖救人也跟著墜河，最後2人被發現時均已身亡，令家屬得知消息後十分悲痛。

事件9日發生在邁索爾縣(Mysuru)的塔拉卡杜(Talakadu)，警方表示，20歲女子沙希卡拉(Shashikala)與28歲男友錢德魯(Chandru)相戀5年，2人將於本月22日舉行婚禮，沒想到搭船前往寺廟拍攝婚紗照時發生意外。

攝影師表示，當時照片已經拍得差不多了，但回程時又想在河上多拍幾張照片，他便留在岸上，讓新人模仿鐵達尼號姿勢，在距離河岸約30公尺的小船上拍照，拍到一半時，穿著高跟鞋的沙希卡拉突然跌落河中，錢德魯立即跳進水中救人，結果小船也跟著翻覆，導致在船上的漁夫與友人也掉入水中。

漁夫後來自己游到岸上、親戚則是被附近民眾救起，懂得游泳的攝影師曾試圖下水救人，然而卻不見新人蹤影。警方後來出動專業人員下水搜尋，終於在下午4時30分找到2人遺體，2人因為都不會游泳不幸溺水身亡，遺體已送去進行驗屍。

▼新人拍婚紗照作紀念卻不幸身亡。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

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