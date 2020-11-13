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瑞凡背棄11年婚姻！妻狠出一招「車房錢」全歸她　結局痛快炸

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▲▼劈腿,分手,小三,出軌,偷吃,情侶。（圖／CFP）

▲原PO堅持與背叛婚姻的丈夫離婚。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「可是瑞凡，我回不去了。」男人外遇後，若反省想回頭，女人到底該不該接受呢？這名女網友發文表示，她與丈夫結婚11年，但對方卻貪玩、和外面的女生亂來；雖然對方不斷懇求原PO，希望能獲得原諒，但她仍堅持離婚，「丟掉的東西，我不想再回收了！」許多網友一見原PO果斷的決定後，紛紛大讚「太棒了」、「爽快」。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」上發文表示，「會出軌的男人，回頭後乖的有幾個？」她的老公背棄兩人11年的感情，在外找小三；為了保障自身權益，原PO起初便提出要求，表明若要離婚，房子、車子和所有資產都要歸她，就算失去男人，也不會是一無所有。

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雖然男方答應了這些要求，但還是不斷懇求，表明自己已經與小三切斷聯繫，「想回歸家庭」，甚至主動承諾原PO「妳要的我都答應，就是不簽離婚協議書。」但是原PO早已鐵了心，直呼「丟掉的東西，我不想再回收了！當作老娘資源回收嗎？出去逍遙完還讓你回來吃奶？老娘迫不及待去過自己的生活了！」

網友看到結局後，直呼痛快，「94帥！讓他去，首先先把全部過戶好」、「好佩服你的果斷跟霸氣」、「好氣魄」、「超帥氣！超霸氣！佩服」、「淨身出戶就是帥」、「硬起來」、「為你決定高興」、「姐姐有殺氣」、「幹得好」。不過也有網友好心提醒，「沒簽字前什麼鬼事都有可能發生，請注意安全」。

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