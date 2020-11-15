新娘愛上婚攝「車內火熱激吻」　綠帽新郎心碎直擊！1舉動全場看傻

▲新郎發現未婚妻出軌婚紗攝影師。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

結婚前發現被戴綠帽！一名準人妻與男友愛情長跑10年後，決定邁入婚姻，然而在籌備婚禮時，女方竟與婚紗攝影師勾搭，沒想到男方得知一切後仍選擇原諒，最終2人如期完成婚禮，且結婚3年都沒離婚，令人嘖嘖稱奇。

曾替多對新人主持婚禮的婚顧業者VIVI，近日在節目《新聞挖挖哇》表示，新娘的哥哥跟她是好朋友，當初會主持此場婚禮就是經由他介紹，然而在婚禮前一周，友人突然打電話告知可能要取消，因為新娘偷情了攝影師。

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VIVI透露，這名新娘對於攝影師非常要求，為此上網做了大量功課，終於找到符合她心中所想的攝影師，所以只要對方說什麼，她都會乖乖聽話，不過興許是討論次數愈加頻發，而攝影師的才華又為她所傾慕，她竟對攝影師動心。

不過在婚禮前兩週，此事意外曝光了。當時新郎突然心血來潮看了未婚妻的手機，這才發現兩人對話很曖昧，其中也包含下次見面的時間與地點。

新郎原本告訴自己討論婚禮的事很正常，但不放心的他後來趁著新娘與攝影師見面時，偷偷跟在後面看，這才發現兩人有不少親密舉動，包括牽手和擁抱，甚至還在攝影師車內親吻！

新郎氣得火冒三丈，未婚妻到家後立刻與她攤牌。起初新娘矢口否認，直呼只是討論婚禮細節，要男方別這麼敏感，直到新郎秀出跟蹤拍下的照片後，她才下跪淚求原諒，表示「我是真的很愛你！」後來雙方家庭因此鬧了不小的爭執，就連女方家長也直呼好丟臉。

更令人驚訝的是，新郎思來想去還是選擇原諒，婚禮照常舉行。VIVI透露，當時她去婚禮現場感到相當納悶，因為她知道此事所以覺得氣氛有點怪，但其實現場看起來還是很開心，雙方舉止也都很正常，「唯一不一樣的是攝影師換人了」，而這對新人至今已經結婚3、4年還未離婚，令在場主持人及來賓聽得嘖嘖稱奇。