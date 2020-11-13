男友擺爛「拒籌備婚禮」　她心死斬10年情：搞像1人結婚！網戰爆

▲關於籌備婚禮一事，男友竟嫌太麻煩！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

一生一次的夢幻婚禮，誰也不想留下遺憾！一名準人妻表示，與男友愛情長跑10年，雙方早已論及婚嫁，無奈進展到籌備婚禮時，原PO卻陷入恐婚的陰影，「到底該不該嫁給他？」因為從挑婚紗、飯店與試吃喜餅，男友都採「沒意見、隨便」的態度，結果最後她還是選擇分手。

「到底我是在跟誰結婚？」原PO在臉書《靠北星座》透露，已決定與男友步入下個人生階段，結果光是挑婚紗、訂婚宴與試吃喜餅，都是她一個人處理，就是因為男友總是擺出隨意的態度，還直言「我想結婚，但我覺得很麻煩，所以讓妳處理就好...」

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畢竟結婚是兩人的事，原PO決定找男友長談一番，怎料反而更徹底心死，雙方對話如下：

男友：我想娶妳啊，但我不懂這些，妳去處理就好了！



原PO：我到底是在跟誰結婚？我完全感受不到你想娶我！



男友：弄這些就很麻煩啊，妳就看你想辦什麼婚禮就辦什麼，我隨便！



原PO：麻煩？那婚禮取消吧！不結了！



男友：妳有事嗎？到底在鬧什麼脾氣？



原PO：我完全感受不到你對我的用心，你說你想娶我，我完全感受不到！感覺我這場婚禮，好像是我自己一個人的！

而壓垮原PO最後一根稻草的是，男友的這一句話「我不是不愛妳，只是辦婚禮太麻煩了！妳也知道我的個性！」最後原PO決定斬斷10年深厚感情，也一度讓親友們無法接受，「這是小事情，沒必要鬧成這樣，妳男友很可憐...」

原PO直言這段感情回不去了，「我看不到男友的積極，我只看到他的敷衍」，而身為巨蟹女的原PO也強調，當初男友只想登記結婚，「我很渴望有一個家，我比任何人都重視這段感情，但換來的卻是不被重視，我真的累了。」

▲網友認為，雙方沒共識，確實難以走入婚姻！（圖／翻攝靠北星座）



文章曝光後，一派網友力挺下個會更好，「男生太有主見，討論到最後，吵到分手；男生太隨和不重視，也分手」、「離開了，找一個願意重視妳的人也不賴」、「兩個人的事...一個人看著辦真的蠻難過的」、「10年的感情還無法協議這麼重要的事情，將來還要一起生活到白頭偕老？趕快換人吧」、「完全懂妳的心情。我的婚禮也是自己獨自完成，老公只要拍婚紗及當天到場就好，那種孤單沒人分享的心情我很能理解，人生大事卻這麼隨便，即使他不在乎儀式，也該在乎妳的感受，大部分女孩子都很憧憬婚禮的，唉...敷衍妳也行啊，難怪女方氣到分手！分了也好，或許兩人個性就是不合吧」。

不過，另一派卻認為原PO無理取鬧，「錢拿來出去玩還比較開心，辦什麼婚禮操勞又花錢，選登記派的人只要拍照留念，天秤女路過」、「世上要尊重妳的男生不多，要珍惜」、「都給妳處理還不重視？難道要跟妳處處唱反調嗎？重視感情還說要分手，我想妳只是隨口說說的，一起想辦法走下去才是真愛，我也是巨蟹，我超開心我可以自己決定事情」。