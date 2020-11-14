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淡江男墜樓骨折送馬偕　校方：「二一制已取消」籲學生有狀況求助

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▲▼淡江大學學生從大樓墜下摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡江大學學生從大樓墜下摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北市淡江大學14日下午4點多傳出一起學生墜落案件，一名就讀大四的王姓學生（21歲）從商管學院上墜下。淡江大學秘書長劉艾華稍早接受《ETtoday新聞雲》記者詢問時表示，該生右手右腳骨折，但當下能應答救護人員問題，意識清楚，目前已送往馬偕醫院，至於詳細墜樓原因有待調查。

目前各大學適逢期末考周，許多學生因此課業壓力大，台大日前就發生3起學生輕生案件，不料，今日下午4點，淡江大學也發生學生墜樓事件，一名就讀大四的王姓學生從商管學院上墜下，當時有學生目睹趕緊報案，救護人員趕抵時王男已經躺在一樓室外，撞進木棧道內受困，右手、腳都有骨折情形，消防員將木棧道鋸開後協助脫困將他送醫，所幸意識仍清醒。

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▲▼淡江大學學生從大樓墜下摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝）

劉艾華說明，該生目前已送往馬偕醫院急救，當時能應答救護人員問題，而校方也已聯繫家人前來處理，詳細原因將待後續調查。

劉艾華補充說明，事發當下已通知所有系所，要求各導師關懷導生，目前雖然適逢期中考周，但因淡江今年已取消「21退學制度」(該學期二分之一學分數不及格)，因此功課壓力可能沒有這麼大，呼籲所有同學不要緊張，若遇到心裡有情況時，請尋找協助，「希望學生退一步海闊天空，不要想不開」，同時鼓勵學生多參加社團結交朋友、多出門走走。
 

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