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淡大男墜樓受困「木棧道」　手腳骨折、氣胸轉加護病房治療

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▲▼淡江大學學生從大樓墜下摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡江大學學生從大樓墜下摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新北市淡江大學下午傳出學生墜樓意外！一名王姓大四生（21歲）從商管學院墜下，摔進木棧道內導致右手、腳都有骨折情形，雖然意識清醒被救出送醫，但目前出現氣胸現象，已轉往加護病房治療，所幸暫無生命危險。

王姓男大生被消防員救出後，生命跡象穩定，除了多處骨折外，還出現氣胸的現象，目前已轉往加護病房救治。不過，警方在場勘驗初步無法確認是從幾樓墜下，是外力介入或有其他原因墜樓仍無法確認，將調閱相關監視影像，並待王男傷勢穩定後進一步詢問。

淡江大學秘書長劉艾華接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，事發當下已通知所有系所，要求各導師關懷導生，目前雖然適逢期中考周，但因淡江今年已取消「21退學制度」(該學期二分之一學分數不及格)，因此功課壓力可能沒有這麼大，呼籲所有同學不要緊張，若遇到心裡有情況時，請尋找協助，「希望學生退一步海闊天空，不要想不開」，同時鼓勵學生多參加社團結交朋友、多出門走走。

據《聯合報》報導，王姓男大生是台北人，獨自在淡水租屋，且在校沒有心理諮商的紀錄。而家長、導師、系主任均已趕往醫院探視。

▲▼淡江大學學生從大樓墜下摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝）

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