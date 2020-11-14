台女足跡曝光！高鐵隔天才知載到確診者　列車送基地「深度消毒」

▲案599曾搭乘高鐵車次首曝光。（圖／記者賴文萱攝）



記者洪巧藍、邱茀濱／綜合報導

國內新冠肺炎確診案例今再添3人，其中案599自菲律賓探親返國，檢疫期滿搭乘高鐵回家，不料途中被通知確診，更傳出高鐵公司隔了一天才被通知車上載到確診者。對此，高鐵回應，已把列車送回基地深度消毒，並更換車廂空氣濾網和座位椅布。不過，確診者搭乘車次也隨之曝光。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，其中一名從菲律賓探親返國的本國籍女性，檢疫期滿採檢出現微弱異常訊號，重新複驗陰性，恰巧實驗室引進新試劑，使用該檢體再驗一次，竟然呈現陽性，最後判定確診。不過，案599被通知確診時，已搭上高鐵返家，所幸全程配戴口罩，也沒有與他人交談，因此無須匡列接觸者。

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據《中時電子報》報導，染疫台女昨（13）日搭乘高鐵625次列車，10點21分從台北車站南下，11點50分抵達嘉義，當時坐在非商務車廂的對號座車廂。

針對高鐵在隔天才被通知乘客案599確診，指揮中心發言人莊人祥證實，是在疫調完成後於今早告知高鐵。他解釋，因個案需先經疫調瞭解行蹤而產生時間差，不過評估高鐵乘客搭乘時都有配戴口罩，屬於風險較低、安全情況，至於未來相關通報，仍會視個案狀況做調整。

目前，高鐵公司已針對該旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭乘之列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸之站務人員及列車組員，高鐵公司已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。

高鐵公司表示，考量疫情仍未完全解除，敬請旅客乘車時全程配戴口罩；體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，以維護自身及其他旅客的健康安全，敬請旅客配合各項防疫措施。

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