台大墜樓男學生「今早已清醒」！校方曝最新病況

▲台灣大學。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學接連幾日發生3起學生事故，其中，13日有1名學生疑似從大樓墜落，肢體多處骨折，送往醫院搶救。好消息是，稍早台大校方指出，學生今（14日）上午已清醒，情況逐漸穩定。

台大連日發生學生事故，9日發生1名女學生墜樓案，沒想到3天後的11日又有男學生在宿舍上吊輕生，而昨日再驚傳有1名22歲陳姓男學生從社會科學院大樓墜落，跌到大樓水池旁，嚇到當時在周遭的學生，該生肢體多處骨折，意識不清送往醫院搶救。校方稍早指出，「學生今天上午已清醒，情況逐漸穩定。謝謝大家的關心。」

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▲今日台大校慶，也是傳出3起學生事故後校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）

校長管中閔今天上午在校慶園遊會活動後接受媒體訪問時表示，近日發生這些事情非常難過，目前已經成立專案小組採取緊急措施，心理輔導作業也將加強，包含關心事發當天所接觸的師生、事發後的創傷關懷，以及原本的高關懷的同學，同時也發動全校導師要跟導生接觸，下星期也將邀集老師、學生代表，針對類似問題加以探討。

為避免模仿效應，臉書「NTU台大學生交流板」版主也發文預告將啟動貼文審查，即起至27日，暫時禁止板上校內不幸事件相關討論。

對此，管中閔表示，學生的自律行動心這是好事，學校心輔中心也提醒，許多交流版可以適時得到一些慰藉，但也可能成為情緒感染的來源，期望交流版能變成心理諮商的園地，而不是悲傷的來源，「切記，可以關心但是不要傳遞負面消息，期待未來能讓這樣的趨勢和緩下來」。

管中閔也提到，昨日他有發信給全校師生，但不幸發出後又有憾事發生，稍早已與副校長、學務長錄製影片，預計中午可以傳遞給同學，希望可以用各種方式傳遞同學安定的聲音，也期待師生能互相扶持成為彼此支撐的力量。







▲校長管中閔現身臺大校慶園遊會。（圖／記者崔至雲攝）

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