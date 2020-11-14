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台大校長學務長錄關懷影片　管中閔曝「也曾創傷」籲學生尋求協助

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▲▼今日台大校慶，也是傳出3起學生事故後校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大3起學生事故後，校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學近來發生數起學生不幸事故，學生會稍早說明，今晚10時將在椰林大道舞台前舉行燭光晚會，一同點燃蠟燭，並讓亮光持續整夜。校長管中閔、副校長周家蓓及學務長沈瓊桃今（14日）也錄製影片，管中閔以自身經驗提到，「我自己也經歷過心理非常受創傷的事情，當初也是尋求專業的幫助，對於所有心理上覺得有困惑、有困難的時候，請千萬不要忘記去尋找專業的協助」。

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台大連日發生學生事故，9日發生1名女學生墜樓案，沒想到3天後的11日又有男學生在宿舍上吊輕生，而昨日再驚傳有1名22歲陳姓男學生從社會科學院大樓墜落，肢體多處骨折，意識不清送往醫院搶救。而校方稍早指出，該生今天上午已清醒，情況逐漸穩定。

▲▼ 溫暖校園中的彼此！　台大今22時舉辦「燭光晚會」：讓蠟燭成為火種 。（圖／台灣大學提供）

▲台大今22時舉辦「燭光晚會」。（圖／台灣大學提供）

管中閔臉書公開影片全文：

各位同學大家好，我是管中閔，最近幾天學校裡面發生了一些非常令人遺憾的事情，我們大家心裡都非常難過，我也知道許多同學因此感覺到焦慮緊張，所以我在這邊希望講一些話，希望同學們能夠聽到，對於在心理上感覺到一些困擾的同學，我要和大家分享一些個人的經驗，我自己也經歷過心理非常受創傷的事情，所以我非常了解心理創傷雖然沒有外在的傷口，但是他可能產生的影響會更深重，這個時候尋求專業的幫助是的確有幫助的，我當初也是尋求專業的幫助，然後那時候也有幸旁邊的許多人包括同事同學他們一些安慰和支持，給了我非常大的勇氣，所以對於所有心理上你覺得有困惑，有困難的時候，請千萬不要忘記去尋找專業的協助，也是因為我自己的經驗提醒我，如果各位同學也能夠隨時關心身邊的同學朋友。

大家要知道，你的一個微笑、你的幾句問候的話、一些關心對他們就是莫大的安慰與支撐的力量。

我們在臺大，大家都是一家人，我們需要團結在一起，在這個困難的時刻，讓我們彼此扶助、互相幫忙度過這個困難時光。謝謝大家。


 

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