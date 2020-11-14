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心輔晤談等上２個月　台大學務長：學生輔導比盼降低至「1：1000」

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學近日連續5日接連發生3起學生不幸事件。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學近日連續5日接連發生3起學生不幸事件，引發外界關注學校心理輔導資源問題，儘管台大學生輔導比例已合乎標準，但還是有學生反映晤談要等上2個月。台大學務長沈瓊桃表示，若學生輔導比能降低「1：1000」當然更好，這樣能及時幫助需要的人。

台大心輔中心目前擁有25名專任輔導老師、21名兼任輔導老師，學生輔導比也合乎「學生輔導法」1：1200人的規定，但不少學生反映，預約初次晤談就要等上2至3周，進一步晤談再等2至3周，完整的晤談結束等於要花上1至2個月。

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沈瓊桃提到，若能將比例降低，比如說1：1000人當更好。她坦言，台大的學生諮商輔導其實跟其他地方有不一樣的挑戰，因為台大學生競爭壓力相對大，每個學生都是各校第一名上來，但是上了大學以後發現自已不再是第一名，調適上很不容易，因此台大校方也從政策面開始調整，例如，多年前就有將成績0分到100分，改成A、B、C、D，讓學生有更多跟自己同分的同學，學校的政策確實可以協助學生適應環境。

詢問到台大生都以什麼議題來進行晤談？沈瓊桃說，情緒、課業問題都會有，比較特別的是，學生關注生命的意義，台大學生很有思辨性，相當追求自我實現，也會去思考生命意義，若沒辦法找到意義的時候，有時可能會走入死胡同，因此認為，生命教育應從小做起。
 

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