「讓我們享受生活吧」！台大教授暖心喊話：永遠不要後悔

▲台大屢5天3輕生憾事，引發各界討論。（圖／資料照／台灣大學）



實習記者陳妙津／綜合報導

台大校園接連傳出學子輕生事件，台大法律系教授李茂生日前才感嘆，這是他任教30年來首次遇到，並以自身低潮經驗鼓勵面臨困境的人。昨（13）日又傳出有學生墜樓，他今日在臉書以正能量語氣表示，「我們一起享受生活吧，我永遠不會後悔。」

台大法律系教授李茂生日前發文表示，在過去人生經驗中，也曾遇到過難以翻身的低潮，還好有他人的關懷及過去的美好經驗讓他能跨越難關，前者得到溫暖，後者令他不捨人生，希望能幫助到現正面臨困境的人。

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第2起憾事發生後，台大也緊急召開會議，並擬定輔導機制，卻在校長管中閔剛發關懷信給全校師生後，13日又傳有學生墜樓命危。

關懷信中寫道，「如果遭遇任何問題或困難，請務必向老師及學校尋求協助，而且希望同學之間也能互相關心、支持和鼓勵，此時此刻，我們更要緊密相依。我們都是一家人，只要大家覺得有需要，學校隨時在你們身邊，準備提供你們所需要的協助。珍愛自己，關懷同學，讓我們一起攜手度過難關。」沒想到仍傳出憾事。

▲▼今日台大校慶，也是傳出3起學生事故後校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）



對於憾事又發生，李茂生教授在臉書上正能量發文表示，「台灣大學被詛咒了。讓我們享受生活吧，各位，我永遠不會後悔，所以我保證。」字裡行間滿是善意與愛心，讓網友呼應教授的正能量，留言表示，「未來人生還有很多其他更重要、更光輝燦爛的人事物在等待著，千萬不要在求學階段就輕易結束自己寶貴的生命。」、「未來幾天台北天氣應該會變好，來曬曬太陽！」

台大社會的18位老師則主動周末加班，發起關懷學生行動，希望能承接住每個迷茫中的學生，「我們是系上的18位老師，想跟同學一起成立互挺團。在這多事之秋，請大家彼此多關照，相互支持，我們知道你們很多人已經在這樣做了。我們想告訴大家，老師們也很樂意擔任大家的後盾，一起商量各種事宜。如果大家有需要聊聊什麼的，或有什麼需要協助的地方，生活或課業需要喘息的，都請寫信來或FB私訊，我們都非常歡迎。除了個別老師相約之外，系館三樓的319室也會有老師進駐，歡迎大家直接走進來聊。」

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