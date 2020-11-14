小吃店菜單印「地、大、菠、空」！台灣人秒解碼：我們才懂啦

▲菜單上印台灣人才懂的「地、大、菠、空」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

這是台灣人的默契！一位女網友在《Dcard》發文「是台灣人就會懂：地、大、菠、空」，貼出一張小吃店菜單，但重點不在品項，而是菜單右方空白處印了4個字「（地、大、菠、空）」。乍看之下讓人一頭霧水，原PO也笑說「好像什麼大絕招」，但若是正港台灣人一定很快就想出解答，話題也引發熱論。

看看這張菜單，只見上面的品項有蒜泥白肉、嘴邊肉、豬舌肉、豬頭皮等常見的台灣小吃，其中在豬舌肉、豬頭皮、筍絲、燙青菜、韭菜的項目旁邊，卻印有一個括弧，裡面寫著4個字「（地、大、菠、空）」，讓原PO瞬間充滿問號，笑說「地大菠空是什麼啦XD 聽起來好像什麼大絕招。」

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她接著也說「是台灣人一定都知道是什麼吧！小吃店四大燙青菜！」原來店家為了省去客人多問一次「有什麼燙青菜」，就乾脆把有提供的青菜都印在上面，而這「4大天菜」分別指的就是「地=地瓜葉」、「大=大陸妹」、「菠=菠菜」、「空=空心菜」。

貼文一出，有妹子歪樓一秒天兵「地，地瓜葉；大，大陸妹；空，空心菜；菠，求解，菠蘿蜜？？？？」讓網友笑翻，「菠蘿蜜笑死XDDD，小吃店哪裡有波羅蜜啦～～～」。其他人也紛紛留言熱論，「其實我看到地、大、菠、空，想到接下一句是四大皆空」、「高麗菜在旁邊哭」、「我以為大是大白菜。」