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還在曖昧中！妹子突然「喚出本名」傳大學影片　自曝肉搜招他嚇壞

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲原PO在交友軟體認識女生，兩人雖然有曖昧對話，卻還不到熟識的地步。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我想問是我小題大作了嗎？」一位男網友日前在《Dcard》發文「被曖昧的網友肉搜會不舒服嗎？」說他最近在交友軟體認識一個女生，兩人目前有點曖昧，但還沒見過面，彼此都不知道本名。沒想到某天早上，女方卻突然打出他的名字，還說找到男方臉書了。男網友一問之下，才知道自己被肉搜，瞬間超傻眼。

這位男網友文中表示，他在交友軟體認識了對方，兩人曖昧不到兩周，進展只到有話聊的地步，不過聊天內容還是有點曖昧。但雖然有粉紅泡泡，雙方畢竟還沒見過面，不到熟識的程度，連本名、在哪上班、個人資料都還不知道，「只知道對方幾歲住哪、還有line id而已。」

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沒想到某天早上，曖昧女傳訊開頭就直接喚他本名「XXX早安啊！」讓原PO嚇到，誇張的是不僅本名，女方連他在哪上班、電子郵件、臉書、畢業學校，甚至大學時期社團表演影片都挖出來。對方還把他跳舞的影片下載下來傳給他，讓原PO一頭霧水，也覺得很恐怖。

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲曖昧女把自己肉搜的過程分享給原PO。（示意圖／PAKUTASO）

事情的發展走向，讓曖昧的感覺瞬間變調，曖昧女秒變恐怖肉搜妹。而原PO一問之下，肉搜妹才透露，她是利用LINE ID，加上信箱連結並丟到Google，就馬上找到男子本名，「剛好我本名又很冷僻，所以用我本名再次Google，臉書跟學校那些資料就通通被挖出來了。」女子找到之後，還打算加男網友的臉書，但他目前沒打算加女方為臉書好友。

原PO就直嘆，他知道自己不該把ID和信箱帳號設成一樣的，其他資料又是公開顯示，他也不能說什麼，「但就是覺得很不舒服有點噁心，想要知道我的個資，以後熟了自然會知道，自己在那邊東搜西搜感覺就很……」而且肉搜妹似乎覺得這沒什麼，甚至沾沾自喜說自己是偵探、很厲害，讓男網友很無奈「是我小題大作了嗎？換成各位也會覺得不舒服嗎？」

貼文一出，不少人都狂勸原PO收手，「雖然能理解喜歡一個人會想多認識對方的以前，但這樣有點太超過了甚至很噁心」、「有點恐怖了吧……瞬間冷掉而且會想遠離」、「除了怕爆還是怕爆」、「我會很生氣耶……很不尊重人」、「只要你覺得不舒服了就是不對」、「我覺得想知道曖昧對象的名字或臉書ig很正常，但她做得有點過頭了。」

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關鍵字：

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