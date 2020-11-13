他抱怨「不想洗碗」！混血妹一聽臉紅抱上來　結局神展開超甜蜜

▲原PO女友是台日混血兒。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

兩人處在曖昧階段時，對方的一言一行總能讓人心癢癢。一名男網友表示，他和曖昧對象住在同一間租屋處，雖然討厭洗碗，但只要洗水槽有碗，還是會認命去洗；某天，他下班一看到滿滿的碗後，便用台語向曖昧對象說「洗挖謝（是我洗）？」豈料這段話，竟成了「美麗的誤會」，讓兩人感情急速升溫，關係晉升為戀人。

這名男網友在《Dcard》上發文分享，他的女友是台日混血兒，兩人還在曖昧階段時，常會因為「語言」差異，而出現一些小誤會。原PO和女方住在同個租屋處，所以互相幫忙也是人之常情，他雖然討厭洗碗，但每次只要看見共用的洗水槽堆著碗盤，就會主動去洗。

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原PO某天下班回家後，又見好幾個碗堆疊在一塊兒，因此心情頓時煩躁了起來；他立刻呼喊了女生的名字，並用台語詢問對方這是什麼意思，「洗挖謝（是我洗）？」想不到女生一聽到，便立刻抱住原PO說，「真的嗎？幫我洗碗，你覺得很幸福嗎？」

▲兩人雖甜蜜相戀，但原PO仍懷疑自己被女友擺了一道。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

原PO這時忽然想起，「她不會台語，應該是聽成日語（幸せ（しあわせ），讀shiawase）。」因此，這個美麗的誤會便讓兩人的感情瞬間升溫，原PO也立刻機靈回應，「對啊！我再怎麼不喜歡洗碗，只要洗的是妳吃的碗，我就覺得很幸福！」

兩人而後雖然順利交往，但原PO其實還是非常討厭洗碗，因此心想著自己是否被擺了一道，懷疑「其實她聽得懂台語，只是不會講，假裝聽錯，跟我在一起後，合理的把洗碗這件事賴給我？！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「女友計畫通」、「真的假的啦！有點好笑的成分」、「也太可愛了～以後買一台洗碗機」、「很好笑，祝原PO幸福」、「日子久了你就會積怨」、「要一直洗碗哦！不對～是幸福哦」、「太鬧了吧哈哈」、「這招好，不過洗碗機不買起來嗎」、「以後洗碗要喜歡了」、「真的無心插柳柳橙汁」、「你絕對是被耍了」。

本文經《Dcard》原PO授權引用