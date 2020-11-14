正妹凌晨醒來「黑影」詭異盯睡覺　他坐床前告白：我喜歡妳！

▲半夜睡醒床前坐了一名男子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

浙江省寧波市一名女子10月29日淩晨4時30分醒來時，突然發現一名男子就坐在床前盯著她睡覺，當場被嚇醒求救，沒想到男子卻開始告白，因為喜歡她才這麼做，之後從窗戶離開。

根據奉化公安分局13日通報，張小姐表示，當天淩晨4時許正在熟睡，房中突然出現聲響，迷糊中突然看見「一個黑影」坐在床前正在盯著她看，半夢半醒中本來以為自己看錯了，但再仔細一看，赫然是一名陌生男子。

張小姐馬上想求救，但還沒喊出聲就被捂住嘴，男子告訴她，自己沒有惡意，因為喜歡她，之前還經常翻牆進來幫忙照顧樓下的2隻貓咪，等到張小姐稍微冷靜後，男子就爬窗下樓離去。張小姐趕緊報警。

民警於11月4日將犯罪嫌疑人抓獲。男子供述，因為有竊盜前科，怕女生會對自己沒有好感，一直不敢當面告白；10月某一天在路上偶遇張小姐，尾隨對方回家後，才得知居住地。

男子透露，自從得知張小姐家地址後，多次趁人不注意爬牆入室「替她照顧」家中2隻小貓；當晚因為喝了酒，一時想念便再次來到張小姐家，爬上外牆、踩著雨棚到二樓窗戶想看她，結果發現窗戶沒鎖，就順利進入了房間。

這名男子因涉嫌非法侵入住宅罪被公安機關依法刑拘。