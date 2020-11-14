富藝斯香港「秋季拍賣」北中預展！奈良美智《溫室女孩》搶先亮相　吸藏家目光

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2020年「20世紀及當代藝術」秋季拍賣由富藝斯拍賣行與保利拍賣攜手合作，於香港聯合呈獻。兩大拍賣行將透過該項空前的合作，各展所長，加強並拓展彼此的全球業務，並為各地藏家與藝術愛好者提供一場別具一格的藝術盛宴。此次拍賣重點作品將於台北、台中預展亮相；包含國際知名藝術家畫作、雕塑，以及新晉藝術家的作品等，精彩可期。
此次夜拍亮點之一，將於晚拍呈現的奈良美智《溫室女孩》，為奈良美智創作生涯中極具代表性的作品，曾在許多著名的美術館及機構展出，並被選為最具權威之《奈良美智全作品集1984-2010》的封面。畫裡的女孩帶著調皮睥睨的眼神，展現邪惡與天真共存，而穿著藍色娃娃連衣裙的女孩肖像在奈良美智 90 年代的創作中極為罕見。奈良美智的作品輕易的打動人心，受到國際藝壇及廣大藝術愛好者的推崇。
奈良美智
《溫室女孩》
1995年作
壓克力 畫布
©Yoshitomo Nara
草間彌生之《水果 EPSOB》，作於2011年，以互相交織的線條所形成起伏之無限網技法，編織出令人垂涏欲滴的水果盤，套用不同方向的網點，鮮艷的用色形成一幅充滿動感的作品、當中跳動在畫面空間的櫻桃，像音符一般，展示著如慶典般的愉悅氛圍。
草間彌生
《水果 EPSOB》
2011年作
壓克力 油彩 畫布
© Yayoi Kusama
今年以旋風式襲捲各大拍賣、頻頻打破紀錄的傳奇藝術家王俊傑，其作品奇貨可居，本次秋拍將帶來其重要作品《夕陽之河》。英年早逝的王俊傑，作品用色充滿熱情卻帶憂鬱，炙烈的顏色、大膽卻又有條不紊的線條，在他的筆下，幻化出充滿超自然感的森林景緻，散發著一種冥思般的靜謐。
王俊傑
《夕陽之河》
2018年作
油畫 畫布
Matthew Wong’s River at Dusk
Copyright © 2018 Monita K.Y. Cheng
喬治・馬修是法國「抒情抽象」（Abstraction Lyrique）運動的開創者，以書法式的手感和力道，創作了極具爆發力、色彩強勁動感的作品。馬修也是行動繪畫的推手及實踐者，我們可以在其作品中感受到他作畫過程中的速度與奔放的意識。《隱晦的自白》展現了馬修的藝術特色，如夜空的煙火般華麗綻放。
喬治・馬修
《隱晦的自白》
1989-90年作
醇酸 畫布
ⓒ Georges Mathieu / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2020
藤田嗣治將東西方的繪畫精髓結合，將日本傳統畫的表現型式帶入到油畫中，自成一格。其獨特的「乳白色肌膚」調色，加上浮世繪之筆法的輪廓線，將《琪琪肖像》中的女角面容肌膚處理的潔白中帶著高貴和神秘感，整體作品呈現優雅的東方氣息。琪琪以其慵懶攝人的目光直視觀者，畫面散發未曾言說的故事張力。
藤田嗣治
《琪琪肖像》
1925年作
油彩 畫布
© Foujita Foundation / ADAGP, Paris – SACK, Seoul, 2020
富藝斯香港2020年秋季拍賣
展出項目：二十世紀及當代藝術和設計
台中預展
11/19 (四) 11am-6pm
豐藝館
台中市西區五權西路1段110號B1
台北預展
11/21 (六) - 11/22(日) 11am-6pm
BELLAVITA 寶麗廣塲B1《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號
查詢
taiwanoffice@phillips.com
(02)2758-5505