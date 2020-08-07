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大師經典在疫情下會掉價？2020三大春拍的職人觀察

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疫情之下，蘇富比、佳士得、富藝斯等香港春季藝術拍賣會延期至今，將在七月中上旬連番上陣。鑽研藝術市場十年，並深有斬獲的藝術顧問周士涵，對於本次拍賣會雲集的觀察。

奈良美智，《知慧熱》，壓克力、畫布，110 x 120.2 cm，1999年作，預估價：1,000萬至1,500萬港元。©富藝斯

歐美經典，揭開亞洲拍賣新格局

周士涵首先認為，從蘇富比帶來大衛・霍克尼（David Hockney）這位當代藝術界殿堂級人物的重要作品《三十朵向日葵》看來，國際拍賣會於亞洲除了「既往亞洲線當代藝術之外，要承接到新的格局」。

在過去，一方面基於文化傳承的熟悉感，另一方面，亞洲現當代藝術金額不若歐美價高，紐約、倫敦夜拍展品起拍價三百萬美金（約新台幣九千萬元），到亞洲已是最高價區。然而由於近幾年，常玉作品破了十億，奈良美智也到七億，還有許多藝術家身價不斷竄起，使得國際拍賣會認為亞洲市場有望收藏西方的經典名作。

請繼續往下閱讀...

大衛・霍克尼，《三十朵向日葵》，1996年作，油畫畫布，182.9 X 182.9 公分，估價待詢。©蘇富比

經典藝術不畏疫情，硬資產價高不下

無論東西方，藝術史仍以歐美藝術為正宗脈絡，而經典藝術品屬金融資產範疇，在亞洲企業逐漸要將藝術品往金融資產方向配置時，歐美作品在亞洲拍賣會上當為往後拍賣會的必要走向。

而在疫情之下，這些歐美乃至亞洲大師的作品是否有低於行情出售的可能？周士涵表示，高價藝術品的流動有三個D──Death（死亡）、Debt（負債）、Divorce（離婚），如今環境尚且不到Debt階段，天價藝術品不輕易拋售，並且在不確定的年代，大師的經典作品作為硬資產，反而會讓價格居高不下。

（左）趙無極 《22.6.63》，1963年作，油彩 畫布，146 x 89 公分 估價港幣38,000,000 – 58,000,000。
（右）《24.10.63》，1963年作，油彩 畫，194 x 97 公分，估價港幣 45,000,000 – 65,000,000。©富藝斯

在此脈絡之下，本次各大拍賣亞洲的經典藝術作品，無論是常玉趙無極草間彌生等大師，以及中國近來頗受矚目、價高難尋的劉野，皆可預期其拍賣佳績。

劉野，《天使合唱團（紅）》，1999年作，預估價：2,000萬至4,000萬港元。©富藝斯 

（完整文章請看城市美學新態度

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