想買草間彌生南瓜版畫…收藏家扮神秘運將現身　他開心付錢驚知「攏系假」

▲日本藝術大師草間彌生揚名國際，陳姓買家上網想買大師的畫作卻買到假畫，氣得提告網拍賣家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅志華／台北報導

陳姓買家於2018年2月間，為買日本經典藝術家草間彌生畫作，在網拍上結識張姓賣家，花68萬元買了2張南瓜畫作，之後卻發現畫作上有霉點，懷疑一查，才發現2張畫都是假的，讓他氣得對張男提告，要討回68萬元，北院日前判陳姓買家勝訴。

張男得知陳姓買家想買畫後，稱將由章姓友人代為交易，章男於2018年2月7日，帶畫開著計程車來見陳姓買家，聲稱自己表面是司機，其實是個收藏家，只是委由張男在網拍刊登；陳姓買家很是心動，複看畫作後先付了5萬訂金，和張姓賣家3月2日高雄面交時，再交付現金63萬元。

陳姓買家高高興興帶兩幅畫回家，不久後卻發現畫作上有霉點，經上網查詢草間彌生作畫集後，才發現2張畫都是假的，並於3月9日約張男見面時拆穿，張男雖坦承賣假畫、也願意交還68萬元，之後卻人間蒸發，讓陳姓買家氣得提告張男及章男。

案件審理期間，張男既沒到庭、也沒提出書狀，法官根據張男於派出所的筆錄、南瓜畫與張男合照，及向草間彌生工作室申請鑑定的電子郵件，認為張男賣假畫騙陳姓買家，須賠償買賣價金68萬元。

至於章男部分，則因陳姓買家在買賣過程中皆是與張男聯繫，章男僅曾跑腿帶畫，法官認為，證據不足證明他與張男串謀詐騙，判免賠。

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