她們都曾被歧視！143位女性藝術家日常作息、創作秘技大公開

▲美國作家窺探143位女性藝術家的創作習慣、作息。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，非當事人）

記者林育綾／綜合報導

多達143位女性藝術家，橫跨寫作、繪畫、表演、編舞、導演、設計、雕刻、音樂⋯等領域，她們來自各種背景，但共同點是都在「忽略或排拒女性創作」的社會中長大，也都曾面臨性別歧視，卻盡力騰出空間投入作品。作家梅森．柯瑞（Mason Currey）撰寫《她們的創作日常》，窺探143位女性藝術家的作息和習慣、儀式等，如何意志力和自我紀律，保持樂觀和戰鬥力創作。

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▲《她們的創作日常》摘錄女性藝術家談到的創作歷程。（圖／孟妍廷繪圖／聯經出版提供）



美國作家梅森．柯瑞（Mason Currey）曾經撰寫《創作者的日常生活》，被視為創意人的經典，如今又出版《她們的創作日常》，中文版由聯經出版社在台發行，窺探143位女性藝術家，如何繪畫、寫作、表演、導演、編舞、設計、雕刻、作曲⋯，如何迫使世界為她們和她們的成就騰出空間。

「她們究竟是怎麼辦到的？」書中揭露了這些女性藝術家的作息、迷信、恐懼、飲食習慣，和其他精準或不那麼精準的儀式，如何召喚意志力和自我紀律，保持樂觀和戰鬥力，創造她們的作品。

▲《她們的創作日常》窺探143位女性藝術家，如何繪畫、寫作、表演、導演、編舞、設計、雕刻、作曲⋯等。（圖／聯經出版社提供）

143位女性藝術家來自各種的背景，大多數都是在忽略或排拒女性創作的社會中長大的，許多人的父母或配偶，強烈反對她們將「表現自我」置於「傳統賢妻良母和家庭主婦」的角色之上。其中許多人物都有子女，她們在平衡家人的需求與自己的雄心壯志之間，面臨艱難的選擇。

而她們所有人都曾面臨觀眾和各自專業把關者的性別歧視，其中包括編輯、出版商、策展人、評論家、贊助人，以及其他引領時尚的人士，這些人無論如何就是覺得「男性的作品比較出色」，甚至都還沒考量到女性藝術家內心的障礙，她們要強迫世界為她們和她們的成就騰出空間，並忍受隨之而來的種種憤怒、罪惡感，和怨恨。

▲▼《她們的創作日常》窺探女性藝術家創作的內心世界。（圖／孟妍廷繪圖／聯經出版提供）

書中介紹的女性創作者，不少耳熟能詳，例如日本藝術家草間彌生說，「我每天都在與痛苦、焦慮和恐懼戰鬥，我發現緩解病情唯一的方法，就是不斷地創造藝術。」而作家吳爾芙說，「我醒來時，充滿了震撼卻穩定的狂喜，就像拿著裝滿澄淨清水的水壺走過花園，卻不得不把它全部倒掉──因為有人來了。」

作家多麗絲．萊辛也分享，「睡眠一直都是我的朋友，讓我復原，是我的速成方案，但正是那些日子，才讓我明白沉浸幾分鐘的價值……你就可以擺脫糾結、安靜、黑暗，隨時準備工作。」電影導演、製片、劇作家珍．康萍則說，「有時候我文思泉湧，覺得正在深入探究一些想法，因此一直工作。但接著，我感到飢餓或疲倦，我心想，可惡，要是我能再持續一小時，就能有些收穫！」

讀者可以從她們的生活中，看到璀燦的心靈如何運作，還有為了要創作而做出的種種選擇，包括拒絕傳統，竊占（或偷藏）夫妻、子女，或該盡種種義務的時間，又如何影響了她們的創作。

《華盛頓時報》也在評論提到，《她們的創作日常》讓人發現女性創作者常常覺得不得不創造她們的作品。在更早的時代，許多充滿創造力的玫瑰必然在無人知覺的情況下花開花落，而且綻放的花朵很少會不遭逢阻力。如今女性依舊面對種種障礙，有時牽涉到婚姻和兒女的抉擇，有時則是偏見。

評論也說，她們的共同點就是，她們找出了能夠給她們支持架構的日常習慣。閱讀這些女性的策略深具啟發性，而且往往很有趣。一次把它們全部讀完，就像在遊輪的自助餐品嚐每一道美食，本書就像鮮美耐嚼的典範，開啟精彩的閱讀世界。

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