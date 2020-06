「奈良美智」是個控制狂、記憶力超好　第一本關於他的繪畫書

日本藝術家奈良美智,以其叛逆小女孩席捲全世界,也由此療癒了許多人。今年,第一本全面爬梳奈良美智繪畫史的書籍《Yoshitomo Nara》出版,堪稱是研究藝術家的最佳途徑。South China Morning Post採訪了作者Yeewan Koon,這位香港大學美術系、專授中國與日本藝術史的教授,與藝術家本人密切合作,近距離發現他很多奇特的地方,例如他是個控制狂、記憶力超好等等,來看看作者眼中的奈良美智吧!

Actress Margarita, after Niko Pirosmani, 2018 (left), and Queen Tamar, after Niko Pirosmani, 2018, two works by Yoshitomo Nara from Yeewan Koon’s book about the Japanese artist. Photo: courtesy Yoshitomo Nara/Phaidon

Q1:你能談談與奈良美智認識,並開始從事這個項目的契機?

我第一次見到他,是在2015年的晚宴。他在香港參加亞洲協會的展覽,策展人請我寫一篇關於他攝影的文章,這方面比較鮮為人知。我們決定比較誰吃了最奇怪的食物,最後他贏了──他給我看了一些奇怪的海參照片。

請繼續往下閱讀...

Japanese artist Yoshitomo Nara is a big music person, says Yeewan Koon. Photo: AFP

之後,當我去日本或紐約時,他會邀請我和他一起看藝術。我們去了位於紐約曼哈頓的惠特尼博物館,他認識了所有藝術品。作為一個藝術史學家,他對於藝術的了解給我留下了深刻的印象。他可能有點傻傻的,但也有嚴肅的一面,而這方面從他的藝術中可以瞧見。

他的工作室邀請我撰寫關於他的書,我很驚訝多年來沒有人寫過一本關於他的藝術發展的著作,直到我覺得自己對他的了解足夠深,並且知道他對我的信任,我才答應。

Q2:奈良以重隱私聞名。您能描述一下你們的工作關係嗎?

基本上,他讓我自己做,給了我完全的自由去做想做的事。他跟我一樣是個控制狂,我們見面時,他會挑戰我,讓我詢問更深入有難度的問題。他是一個非常忠誠的人,周圍的人也忠於他。他有令人難以置信的記憶力,他記得每一個人對他的友好。

Q3:奈良的童年與成長經歷如何影響他的工作?

他是最小的兒子,與母親非常親近。他的祖父是神社的神主,父親接下傳承,並成為商人,很少陪在家人身邊。奈良美智看著母親為了養家餬口辛勤工作,他非常保護母親。

當他前往德國求學時,他的母親告訴他,他出生前有一個姐姐,但因難產而死,於是母親才將姐姐奈良美智子之名傳給了他。

如果想了解Nara,只需要看一眼他的創作──因為他就是這樣與人溝通的。

The Girl with the Knife in Her Hand (1991) by Yoshitomo Nara. Photo: courtesy Yoshitomo Nara/Phaidon

Q4:奈良美智以神情複雜的kawaii女孩聞名。什麼是kawaii,奈良如何使用它?

在日本文化中,kawaii既可愛又險惡。他的繪畫擁有這個概念的全部意涵──包含正面與負面。他能挖掘出與觀者的情感聯繫,而觀者可能認同女孩的形象,即好女孩有壞的一面。您對這個孩子會產生一種保護欲。

Joey (2008) by Yoshitomo Nara. Photo: courtesy Yoshitomo Nara/Phaidon

作者/Kate Whitehead

圖文來源/South China Morning Post

(完整文章請看城市美學新態度)

買藝術、玩設計、聽課程,成為<瘋設計會員>,美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導?加入<line好友>,帶您欣賞更多精彩創意!

※本文由城市美學新態度授權報導,未經同意禁止轉載。