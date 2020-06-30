「奈良美智」是個控制狂、記憶力超好　第一本關於他的繪畫書

日本藝術家奈良美智，以其叛逆小女孩席捲全世界，也由此療癒了許多人。今年，第一本全面爬梳奈良美智繪畫史的書籍《Yoshitomo Nara》出版，堪稱是研究藝術家的最佳途徑。South China Morning Post採訪了作者Yeewan Koon，這位香港大學美術系、專授中國與日本藝術史的教授，與藝術家本人密切合作，近距離發現他很多奇特的地方，例如他是個控制狂、記憶力超好等等，來看看作者眼中的奈良美智吧！

Actress Margarita, after Niko Pirosmani, 2018 (left), and Queen Tamar, after Niko Pirosmani, 2018, two works by Yoshitomo Nara from Yeewan Koon’s book about the Japanese artist. Photo: courtesy Yoshitomo Nara/Phaidon

Q1：你能談談與奈良美智認識，並開始從事這個項目的契機？

我第一次見到他，是在2015年的晚宴。他在香港參加亞洲協會的展覽，策展人請我寫一篇關於他攝影的文章，這方面比較鮮為人知。我們決定比較誰吃了最奇怪的食物，最後他贏了──他給我看了一些奇怪的海參照片。

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Japanese artist Yoshitomo Nara is a big music person, says Yeewan Koon. Photo: AFP

之後，當我去日本或紐約時，他會邀請我和他一起看藝術。我們去了位於紐約曼哈頓的惠特尼博物館，他認識了所有藝術品。作為一個藝術史學家，他對於藝術的了解給我留下了深刻的印象。他可能有點傻傻的，但也有嚴肅的一面，而這方面從他的藝術中可以瞧見。

他的工作室邀請我撰寫關於他的書，我很驚訝多年來沒有人寫過一本關於他的藝術發展的著作，直到我覺得自己對他的了解足夠深，並且知道他對我的信任，我才答應。

Q2：奈良以重隱私聞名。您能描述一下你們的工作關係嗎？

基本上，他讓我自己做，給了我完全的自由去做想做的事。他跟我一樣是個控制狂，我們見面時，他會挑戰我，讓我詢問更深入有難度的問題。他是一個非常忠誠的人，周圍的人也忠於他。他有令人難以置信的記憶力，他記得每一個人對他的友好。

Q3：奈良的童年與成長經歷如何影響他的工作？

他是最小的兒子，與母親非常親近。他的祖父是神社的神主，父親接下傳承，並成為商人，很少陪在家人身邊。奈良美智看著母親為了養家餬口辛勤工作，他非常保護母親。

當他前往德國求學時，他的母親告訴他，他出生前有一個姐姐，但因難產而死，於是母親才將姐姐奈良美智子之名傳給了他。

如果想了解Nara，只需要看一眼他的創作──因為他就是這樣與人溝通的。

The Girl with the Knife in Her Hand (1991) by Yoshitomo Nara. Photo: courtesy Yoshitomo Nara/Phaidon

Q4：奈良美智以神情複雜的kawaii女孩聞名。什麼是kawaii，奈良如何使用它？

在日本文化中，kawaii既可愛又險惡。他的繪畫擁有這個概念的全部意涵──包含正面與負面。他能挖掘出與觀者的情感聯繫，而觀者可能認同女孩的形象，即好女孩有壞的一面。您對這個孩子會產生一種保護欲。

Joey (2008) by Yoshitomo Nara. Photo: courtesy Yoshitomo Nara/Phaidon

作者／Kate Whitehead

圖文來源／South China Morning Post

（完整文章請看城市美學新態度）

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