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草間彌生「驚人作息」曝光！每天跟焦慮戰鬥：創作是唯一緩解方法

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▲▼草間彌生。（圖／達志影像／美聯社）

▲草間彌生提到每天都與焦慮戰鬥，「緩解病情唯一的方法，就是不斷創造藝術。」（圖／達志影像／美聯社）

文／梅森．柯瑞（Mason Currey）

摘自／聯經出版《她們的創作日常

「我每天都在與痛苦、焦慮和恐懼戰鬥，我發現緩解病情唯一的方法，就是不斷創造藝術。」日本概念藝術家草間彌生在她2011年出版的自傳《無限的網》（Infinity Net）中寫道。草間彌生自幼就受到幻視和幻聽的困擾，1977年她自行住進東京精神療養院迄今。她在療養院對街打造了一間工作室，每天都去工作。

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▲「圓點女王」草間彌生。（圖／公視提供）

▲「圓點女王」草間彌生。（圖／公視提供）

她在自傳中描述她的日常生活：醫院生活作息時間固定。我每天晚上9點就寢，第二天早上7點起床驗血。每天早上10點鐘，我就前往工作室，工作到晚上6、7點。晚上的時間我用來寫作。最近我能夠專注於工作，因此自從我搬到東京以來，就非常多產。

▲「圓點女王」草間彌生。（圖／公視提供）

▲草間彌生每天都創作，幾乎沒休息。（圖／公視提供）

確實，這20年來，國際藝壇再度發現草間彌生之後，她不得不聘用一小群助理協助她，讓她的作品量趕上需求，因此這位藝術家如今比以往任何時候都更努力創作。她在2014年說道：「每天我都藉著創作來創造新世界。我一早就起床工作，熬夜到深夜，有時候直到凌晨3點。我為我的人生而戰，不作任何休息。」

▲▼美國作家梅森．柯瑞（Mason Currey）新作《她們的創作日常》。（圖／聯經出版社提供）

★本文作者梅森．柯瑞（Mason Currey），摘自聯經出版《她們的創作日常》。此書窺探143位女性藝術家，如何繪畫、寫作、表演、導演、編舞、設計、雕刻、作曲⋯⋯如何迫使世界為她們和她們的成就，騰出空間！她們的作息、迷信、恐懼、飲食的習慣，和其他精準或不那麼精準的儀式，召喚她們的意志力和自我紀律，讓她們保持樂觀和戰鬥力，創造她們的作品。「她們究竟是怎麼辦到的？」請看看這143次嘗試回答的答案。

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