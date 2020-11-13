熱門新景點！台灣好行東眼山線11/14起　假日增開4班次

▲東眼山國家森林遊樂區因林相蔥鬱，且山區道路易達，成為民眾喜愛的新景點。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

東眼山國家森林遊樂區因林相蔥鬱，且山區道路易達，台灣好行東眼山線於9月開始營運後，深受民眾喜愛，每當週末假日搭乘旅客更是絡繹不絕！桃園市政府觀光旅遊局特別規劃，「台灣好行東眼山線」自14日起假日固定增開4班次，另外年底前搭乘台灣好行東眼山線，可享免費暢遊東眼山國家森林遊樂區。

▲東眼山國家森林遊樂區。（圖／觀旅局提供）

觀旅局局長楊勝評表示，受疫情影響，登山健行活動成為民眾假日首選，為此特別規劃「台灣好行東眼山線」，並與大溪老城區民宿業者共同推出的車＋宿套票持續於KKDAY熱賣中，歡迎來自各地的旅客可以選擇此方案輕鬆玩桃園，除此之外，11月22日前週末期間，東眼山線推出車上導覽（去程8:00、回程13:00班次）及9:30在東眼山與14:00在慈湖現地導覽服務！

▲東眼山國家森林遊樂區。▼台灣好行東眼山線假日增開4班次。（圖／觀旅局提供）

「台灣好行東眼山線」自11月14日起假日固定增開4班次，發車時間為去程(桃園客運大溪總站)08:00、09:00、11:00、14:30、15:00；回程(東眼山國家森林遊樂區) 09:30、12:00、13:00、16:30、17:00，希望服務更多旅客前往東眼山進行戶外旅遊，另外年底前搭乘台灣好行東眼山線可享免費暢遊東眼山國家森林遊樂區，憑此路線一日券還可享5096班車（桃園-大溪）及5098班車（中壢-大溪）免費接駁服務！

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