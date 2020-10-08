台灣好行限定套票即將開賣　住大溪老城區輕鬆漫步東眼山

▲台灣好行東眼山線限定套票即將開賣。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

輕鬆玩桃園，免找停車苦，快來搭乘台灣好行東眼山線。桃園市觀旅局8日指出，台灣好行東眼山線自9月1日開始營運後，深受民眾喜愛，為持續推廣桃園國旅，除了搭乘台灣好行東眼山線至年底入東眼山免門票優惠外，將自即日起至11月底推出一系列活動，要給民眾一個入秋遊玩桃園的另一個好選擇！

▲搭乘台灣好行東眼山線，至年底入東眼山免門票優惠。（圖／觀旅局提供）

台灣好行東眼山線推出的一系列活動，包含結合大溪老城區民宿推出限量「台灣好行東眼山線一日券＋平日雙人房住宿」套票、「聽見心跳的聲音尋找東眼山音樂精靈」音樂演出拍攝活動、「1212齊步走東眼山勇士挑戰」送限量勇士紀念幣及東眼山免費入園乙次兌換券活動及「在地達人帶你玩」導覽活動等。

▲台灣好行東眼山線結合大溪老城區民宿推出限定套票。▼1212齊步走東眼山勇士挑戰送限量勇士紀念幣。（圖／觀旅局提供）

觀光旅遊局楊勝評局長表示，大溪老街是桃園旅遊的熱點，近年老城區已設立許多合法且具特色民宿，東眼山線發車點在大溪總站，為了提供旅客漫遊東眼山且不用一大早轉乘趕車的壓力，特別結合老城區內六家民宿，包括大溪老城四季行館、大嵙涵河岸民宿、和平92共室、巷裡閑、新南12文創商行、微笑蒔光，提供「台灣好行東眼山線一日券＋平日雙人房住宿」二人同行套裝商品，於10月12日起開放訂購，雙人入住只要2500元/晚（原價3,000元起），旅客可以自行選擇，通通均一價，讓大家可以輕鬆玩桃園！

▲大溪老街是桃園旅遊的熱點。（圖／觀旅局提供）

另外，今年度各路線分別推出的「在地達人帶你玩」行程深受民眾喜愛，於10月24日起連續五個週末，東眼山線推出車上導覽（去程8:00、回程13:00班次）及9:30在東眼山與14:00在慈湖現地導覽服務，在車上遇見達人再送好行車票！(數量有限，送完為止)。

・一用上癮、回購率超高