武界壩4死！中市府批台電「嚴重疏失」　公布17處合法露營場

▲▼台中市政府公布17處合法露營場地，並提醒民眾勿前往危險水域。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市兩個家庭前往南投仁愛武界壩溪邊露營傳出4死悲劇後，何處才是安全露營區引發民眾關切，觀光旅遊局長林筱淇14日表示，台中市有17處合法露營場區，名單、地圖及安全須知，都公布在市府官網，提供民眾查詢參考，呼籲民眾不要前往非法及危險場域，以防坡地坍蹋及洪水瀑漲等風險。

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台電位於南投仁愛鄉的武界壩，昨天傳出疑似電動閘門故障，異常放水，造成台中兩家庭出遊露營遭沖走，台中市政府表示，「這是嚴重疏失，呼籲台電務必儘速調查清楚，還給家屬公道，市府也已跨局處啟動關懷機制，將提供家屬喪葬補助、法律諮詢、資源連結、悲傷輔導等協助，全力幫助家屬度過難關」。

林筱淇指出，目前台中市轄內合法露營場（含公有露營場地）共17處，包括大安區大安濱海樂園露營區、外埔區中華民國農會休閒綜合農牧場，東勢區六處：東昇休閒農場、蜻蜓谷休閒農場、擁葉生態休閒農場、東勢林場、五福畊讀露營區、微笑休閒農場，北屯區中正露營區，新社區四處：新社蓮園休閒農場、小路休閒農場、新龍崗露營區 （以學生團體為主）、德瑞森莊園休閒農場，和平區四處：荳芽菜休閒農場、武陵農場、福壽山農場、打獵季節露營區等。

此外，市府為避免民眾違法開發濫墾濫伐、破壞水土保持及違反土地使用管制，確保露營場所公共安全及消費者權益，已成立聯合稽查小組，並從2018年1月起排程針對網站刊載未合法露營場主動稽查，並由各權管單位進行裁處及限期改善，以確保民眾露營安全。

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