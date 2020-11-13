他買6套別墅...20年沒住「遭轉賣」　房產公司賠慘了

▲法院最終判房產公司敗訴。（圖／翻攝自看看新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸一名秦姓男子，1990年代在上海買了6套別墅，其中2套賣給自己旗下的員工，而剩餘4套原本預計作為自用，但因為忙於工作的關係，還沒來得及過戶就離開上海，過了20年後重回原地，卻發現房子被賣出去，而且裡面也已經有住人。秦先生為控訴房地產公司一狀告上法院，最終獲賠1220萬人民幣（約台幣5262萬元）。

綜合陸媒報導，秦先生當初花了276萬人民幣（約台幣1190萬元）的價格，買下在上海的6套別墅，2套出售給員工，並已完成過戶作業。據報導，當年一平方公尺市值大約落在3000元人民幣，直至2013年為止，至少翻了6至7倍，一平方公尺市值大約落在16000至21000元人民幣。

法院一審判決，房地產公司必須賠償4套別墅的市值1220萬元，然而，房地產公司不服上訴到中級人民法院。想不到，二審認為秦先生有著比較大的錯誤，判決秦先生只能拿到150萬（約台幣647萬元）。

秦先生不服二審判決，檢察機關也認為二審的判決忽略了房地產公司的過錯，判決結果與判決理由更相互矛盾，上海市人民檢察院第二分院對這起案件，進行了抗訴。抗訴之後，由上海市高級人民法院再審。

再審過程中，法院完全採納了檢察機關的抗訴意見，撤銷了生效判決，恢復了一審的判決處理方式。