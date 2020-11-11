買3萬元寶石項鍊1個月後漲10倍！　人妻「被拜託退貨」結局神展開

記者黃翊婷／綜合報導

大陸上海周姓女子今年6月前往杭州與丈夫共度結婚紀念日，兩人在某珠寶行買了一條紅寶石項鍊，店員告知標價為人民幣1萬餘元（以下價格皆為人民幣），打完折約8000元，沒想到一個月之後，店家竟然打電話來要求「退貨」，原來這條項鍊要價8萬元，讓得知真相的她超級傻眼。

▲周女和丈夫一起選購項鍊，卻因為店員標錯價搞出大烏龍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

根據《都市快報》報導，周女與丈夫因為工作關係分隔兩地，今年6月間她為了與丈夫共度結婚紀念日，從上海趕到杭州，兩人在杭州下城區逛街時，看中某珠寶行販售的紅寶石項鍊，店員告知標價為1萬多元，打完折賣8000元（約新台幣3.4萬元），還送一條800多元的金項鍊。

一個月後周女突然接到一名自稱是珠寶行業者的訊息，對方聲稱賣出的紅寶石項鍊價值將近8萬元（約新台幣34萬元），因為員工疏忽標錯價格，希望能夠退還商品，他們也願意退款或者提供打折補差價等補救方案。

▲周女和業者都很怕遇上詐騙。（圖／翻攝自微博／都市快報）

周女收到訊息擔心可能遇上詐騙，於是要求出示營業執照等證件，還自行上網比對工商登記資料。不過，業者因為周女遲遲沒有表態，以為她故意刁難，想把高價珠寶占為己有，最後雙方決定採取最保險的方法進行確認，那就是直接約在法院見。

由於雙方都是真心想解決問題，周女了解狀況後，同意在法院人員的見證下「一手退貨一手退錢」，返還紅寶石項鍊以及金項鍊，業者則願意承擔她來回上海、杭州的交通費用，並撤回告訴，兩人當庭和解，總算結束這場鬧劇。