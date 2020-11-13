每晚被吠叫聲吵到睡不著！　暴怒男狂開10幾槍擊斃狗主人夫妻

記者李振慧／綜合報導

泰國春武里府近來發生一起命案，49歲男子吉拉特(Jirat Wuttimananon)因為常被鄰居的狗吵得睡不著，一怒之下竟然朝對方家連開10幾槍，導致39歲男主人與其38歲妻子雙雙中彈，送醫後不幸身亡。

事件發生在10日晚間9時左右，警方發現39歲男子尤欣(Yothin)身中多槍倒在血泊中當場身亡，其38歲妻子Boonyanee則是眼睛中彈，然而送醫後也被宣告身亡。Boonyanee的姐姐表示，因為有人把車停在家附近引發寵物不斷吠叫，結果她便看到鄰居吉拉特氣沖沖跑到他們家，要求尤欣去踢狗以阻止寵物繼續叫，尤欣拒絕後2人吵了起來，接著吉拉特便突然開槍。

吉拉特落網表示，「我被那條狗吵很久了，可是每次去反應他們都不願意聽我說，這次因為男主人告訴我，如果我想讓狗安靜下來就自己想辦法，所以我開了10槍，用我的方式來解決問題」。

鄰居則表示，吉拉特射殺2人後，還朝立即逃跑的狗以及附近民眾開槍。驗屍發現，尤欣頭部中了2槍、臉朝下倒地身亡，Boonyanee則是眼窩和左右肩處各中了3槍，目前吉拉特被控2項謀殺以及非法持有武器等罪，案件仍在調查中。

▼男子嫌狗太吵，竟然射殺狗主人。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢