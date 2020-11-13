基隆專屬海派浪漫Non- Stop搖滾嗨轟迎新年

圖、文／基隆市政府提供

基隆市政府規劃「海派浪漫 24小時Non-Stop不斷電玩基隆」三種深度示範遊程路線，在電商平台KKDAY及MyTaiwanTour上架，三種深度示範遊程整合基隆在地的白天、夜晚、凌晨元素，帶領民眾走入基隆的日常、品嚐海港都市的海派與浪漫。第一條路線白天的「山海冒險，極限基隆探索隊一日遊」，在海上探索基隆的風貌；第二條路線夜晚的「都會文青，夜訪海港人慢靈魂的私房景點」，品味港都的鮮味與活力；第三條路線零時的「悠活基隆，漫漫基隆山海間」享受入夜至凌晨，基隆最迷人的時刻。

基隆市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，這次活動以「海派浪漫 24 hours Non- Stop」為策劃主軸，將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」。海派基隆是基隆港口城市的澎湃氣魄，依山傍海的天然優勢造就壯遊者們帥氣出航的模樣，展現海港「飄撇」氣味。浪漫基隆是夜深人靜的都市小探險，豐富文化肌理隱藏在巷弄中，夜晚溫柔鼓譟著漫遊者在街頭舞動，映照著都市製造的浪漫。此外，基隆市政府今年的跨年活動將創新以「嗨轟」音樂節作為主軸，讓薰陶城市的海風，拍響著搖滾樂的節奏，在2020年曲終過後，接力撼動譜出新年的活力樂章。