史上最安全選舉！　美選務官聯合聲明：沒有任何舞弊證據

▲聯邦與各州高階選務官員表示沒有任何舞弊情事。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國聯邦與各州高階選務官員今天說，「沒有證據」顯示總統大選出現得票減少、竄改或投票系統舞弊情事。

法新社報導，川普與共和黨人聲稱出現選舉舞弊與得票減少，導致他在上週大選敗給民主黨候選人拜登；對此，負責全美選舉安全事務的官員加以駁斥。

他們在聲明中說：「11月3日大選是美國史上最安全的選舉。沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，以及任何舞弊的情況。」

他們說：「我們知道現在有很多毫無根據的說法，外界也趁機對選舉程序散布不實訊息，但我們可以向你們保證，我們對我們選舉的安全與公正性有十足信心，你們也應該這麼認為。」

這份聲明是由「選舉基礎設施政府協調委員會」（Election Infrastructure Government Coordinating Council）發出，這個委員會是由公家單位與民間機構組成的大型組織，隸屬於首要的聯邦選舉安全機構「網路安全和基礎設施安全局」（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）。

這份聲明的簽署者有全國州選舉主管協會（National Association of State Election Directors）、全國州務卿協會（National Association of Secretaries of State）與美國選舉協助委員會（US Election Assistance Commission）。

數小時前，川普在推特轉推一個毫無根據的說法，聲稱投票設備製造商「刪除」他在全美獲得的270萬張票，並在賓州等州將投給他的數以十萬計選票轉給拜登。

Dominion投票系統公司與賓州州務院都斷然否認川普的指控。

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