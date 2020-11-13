　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「送300萬給沒繳稅的外交官」　黃奎博轟蘇貞昌慷全民之慨加碼三倍券

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日公開在行政院會的會後記者會上，誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，事後花3.9萬下訂100份牛肉麵，還被抓包打行政院統編，但他聲稱會自己付，並再次重下訂單。政大外交系教授黃奎博13日砲轟行政院，要加碼花近300萬元送上「振興三倍券」給沒有繳稅的外交人員，這樣做法極為罕見，悄悄做了慷全民之慨的事。

行政院昨（12日）宣布，為在感恩節、聖誕節前夕，表達對長期居住在台灣、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，凡持有效永久居留證、外交官員證者，於11月16日起均得領取，預估發放對象有13000多人。

黃奎博點名指出，持外交官員證者約1400多人，若以每人領到2000元計，總額約近300萬元。根據行政院的說法，持有效永久居留證的領券方式跟多數國人一樣，要付1000元再到郵局或由數位綁定，而行政院僅指出，持外交官員證者將「由外交部貼心服務」，且並未說要先付1000元才能拿到「振興三倍券」。

針對行政院在這個時間點發放，黃奎博表示，沒聽過因為感恩節、聖誕節，就對未繳稅的外國外交人員發送等同現金的振興券的類似例子，因為繳稅才領振興券是很合理的事情，而且不是每個國家都過感恩節、聖誕節。

黃奎博強調，外交講究盡量對等，行政院這樣做法確實極為罕見，研判外交部至少在常任文官這一層級應是持反對意見，但被行政院強壓而只好照辦。

他也說，持永久居留證的人還包括高級專業人才，其中不乏收入頗高的白領專業管理人，卻也連帶納入行政院「感謝」的範圍，令人感到不解。

另外，我國前駐外官員表示，根據美國政府法令，是禁止美國官員收受外國政府超過100美元的禮物或金錢，所以總共面值新台幣3000元的「振興三倍券」，已超過美國官方允許的數額。

該名官員說，行政院聲稱要發給持「外交官員證」者，實際上還包括持國際與外國機構官員證、外籍隨從證者。前我國駐外官員表示，前者主要是指與中華民國沒邦交的代表處、辦事處，後者（外籍隨從）指的是受僱專為使領館館長、外國及國際機構主管服務，且與雇主同國籍的人。

該名駐外官員認為，如果政府執意要以現金代用券，感謝被派到台灣來執行份內工作的外國官員與隨從，為什麼不把錢拿去幫助國內更需要幫助的人呢？

其他人也看了這些新聞... 

► 台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛　政院：副市長頒獎代表沒問題
► 政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」　北市怒批「國家機器」
► 黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商　是很差勁的做法

更多相關新聞...

陳吉仲指「萊豬副作用」影片造假　國民黨公佈來源狠打臉
坦言「絕不吃美豬」　蔡其昌：美豬太難吃、美牛太好吃
「政府互利互惠合作非常正當」　蘇貞昌避談主動開放萊豬

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車」！全身棉被包緊
好市多「MacBook Air降價」她樂翻送老公！網卻一面倒
「小王」拿刀衝人妻家！　砍她老公和小叔
快訊／熊貓送餐系統大當機！　外送員「無法收單」：別下單
網瘋傳墾丁「火辣側乳妹」　本尊找到了：那天太熱
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

力挺北市牛肉麵　柯文哲諷政院「狗改不了吃屎」：政治玩過頭

抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

鄭照新諷丁怡銘像「古惑仔」：全國那麼多牛肉麵你慢慢吃

政院不實指控惹議　蘇貞昌17:00親至皇家傳承牛肉麵店

丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」　澄清打統編是秘書習慣

快訊／丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「行政院統編」　本人出面回應

LIVE／國民黨立委挺皇家牛肉麵：行政院打人民巴掌還花納稅錢賠罪！

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

力挺北市牛肉麵　柯文哲諷政院「狗改不了吃屎」：政治玩過頭

抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

鄭照新諷丁怡銘像「古惑仔」：全國那麼多牛肉麵你慢慢吃

政院不實指控惹議　蘇貞昌17:00親至皇家傳承牛肉麵店

丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」　澄清打統編是秘書習慣

快訊／丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「行政院統編」　本人出面回應

LIVE／國民黨立委挺皇家牛肉麵：行政院打人民巴掌還花納稅錢賠罪！

癲癇發作台南逆撞BMW！網驚：能考駕照？　恐怖地雷區意外曝光

變電所出包！高雄4區2.2萬戶突大停電　婦人受困電梯

黃竣民／「聯兵營」的驗證果真「兵貴神速」！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

PG牽火辣未婚妻曬恩愛　求婚成功自嘲「她比我先領戒」

快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」！全身被棉被包裹

LIVE／「激增8例確診」創近期新高　指揮中心最新說明

下機未見迎接人員+電話斷訊　英國陸軍參謀視察時迷路

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

政治熱門新聞

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

百碗牛肉麵3.9萬？網抓包最貴一碗270

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「統編」　本人回應

蘇貞昌：丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛很不應該

高雄瘦肉精零檢出　國民黨要道歉

丁怡銘跑到「人少分店」歉　 葉元之開嗆

買麵打統編是秘書習慣？媒體人分析「3大錯誤」

丁怡銘遭抓包「報公帳」　3萬9牛肉麵全民買單

丁怡銘掏3.9萬買百碗麵　遭質疑1碗最貴240元

丁怡銘失言！阿牛牛肉麵生意崩　客人打爆電話質疑

皇家傳承牛肉麵連5天招待前30名客人冠軍麵

冠軍牛肉麵免費吃！黃珊珊掏2萬2請100碗

黃珊珊力挺　秒買100碗請大家

即／3萬9「訂百碗牛肉麵」被爆報公帳　丁怡銘回應

更多熱門

相關新聞

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「統編」　本人回應

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「統編」　本人回應

行政院發言人丁怡銘12日公開在行政院會的記者會上，誣賴台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，事後，他花3.9萬下訂100份紅燒牛肉麵，更被抓包是報行政院的統編，但他聲稱會自己付。丁怡銘13日上午在立法院受訪表示，「我其實想要把訂單給老闆當見面禮，沒講清楚，秘書在登載就放了統編，但我強調會自己出，這筆錢是我要出的。」

皇家牛肉麵招待前30名客人「冠軍麵」　開門7分鐘全發完！

皇家牛肉麵招待前30名客人「冠軍麵」　開門7分鐘全發完！

丁怡銘被抓包百碗牛肉麵報公帳後重下單

丁怡銘被抓包百碗牛肉麵報公帳後重下單

9度遭杯葛　蘇貞昌酸：都豬八戒了還要豬幾戒？

9度遭杯葛　蘇貞昌酸：都豬八戒了還要豬幾戒？

東洋代理疫苗破局　蘇貞昌：沒成局不要怪人家

東洋代理疫苗破局　蘇貞昌：沒成局不要怪人家

關鍵字：

蘇貞昌丁怡銘行政院三倍券外交官黃奎博

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

2位男神現身台北車站大廳

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面