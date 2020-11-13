「送300萬給沒繳稅的外交官」　黃奎博轟蘇貞昌慷全民之慨加碼三倍券





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日公開在行政院會的會後記者會上，誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，事後花3.9萬下訂100份牛肉麵，還被抓包打行政院統編，但他聲稱會自己付，並再次重下訂單。政大外交系教授黃奎博13日砲轟行政院，要加碼花近300萬元送上「振興三倍券」給沒有繳稅的外交人員，這樣做法極為罕見，悄悄做了慷全民之慨的事。

行政院昨（12日）宣布，為在感恩節、聖誕節前夕，表達對長期居住在台灣、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，凡持有效永久居留證、外交官員證者，於11月16日起均得領取，預估發放對象有13000多人。

黃奎博點名指出，持外交官員證者約1400多人，若以每人領到2000元計，總額約近300萬元。根據行政院的說法，持有效永久居留證的領券方式跟多數國人一樣，要付1000元再到郵局或由數位綁定，而行政院僅指出，持外交官員證者將「由外交部貼心服務」，且並未說要先付1000元才能拿到「振興三倍券」。

針對行政院在這個時間點發放，黃奎博表示，沒聽過因為感恩節、聖誕節，就對未繳稅的外國外交人員發送等同現金的振興券的類似例子，因為繳稅才領振興券是很合理的事情，而且不是每個國家都過感恩節、聖誕節。

黃奎博強調，外交講究盡量對等，行政院這樣做法確實極為罕見，研判外交部至少在常任文官這一層級應是持反對意見，但被行政院強壓而只好照辦。

他也說，持永久居留證的人還包括高級專業人才，其中不乏收入頗高的白領專業管理人，卻也連帶納入行政院「感謝」的範圍，令人感到不解。

另外，我國前駐外官員表示，根據美國政府法令，是禁止美國官員收受外國政府超過100美元的禮物或金錢，所以總共面值新台幣3000元的「振興三倍券」，已超過美國官方允許的數額。

該名官員說，行政院聲稱要發給持「外交官員證」者，實際上還包括持國際與外國機構官員證、外籍隨從證者。前我國駐外官員表示，前者主要是指與中華民國沒邦交的代表處、辦事處，後者（外籍隨從）指的是受僱專為使領館館長、外國及國際機構主管服務，且與雇主同國籍的人。

該名駐外官員認為，如果政府執意要以現金代用券，感謝被派到台灣來執行份內工作的外國官員與隨從，為什麼不把錢拿去幫助國內更需要幫助的人呢？

其他人也看了這些新聞...

► 台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛 政院：副市長頒獎代表沒問題

► 政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」 北市怒批「國家機器」

► 黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商 是很差勁的做法

更多相關新聞...

►陳吉仲指「萊豬副作用」影片造假 國民黨公佈來源狠打臉

►坦言「絕不吃美豬」 蔡其昌：美豬太難吃、美牛太好吃

►「政府互利互惠合作非常正當」 蘇貞昌避談主動開放萊豬

►振興一下我們的美麗