他換新門號「狂收苦情簡訊」...電話一接就挨罵　崩潰：已經2個月

▲原PO不斷收到苦情女的簡訊。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「對不起！我真的很愛你，那個男生我跟他沒關係...」這名網友無奈表示，如同八點檔的狗血劇情竟發生在他身上，他自從換手機門號，就頻頻接到陌生電話和簡訊，除了鈴聲一直響起，還不斷挨罵，「前一位用戶，你到底造了什麼孽阿！」貼文一出，立刻引發熱議，不少網友看了都哄堂大笑。

這名網友在「爆廢1公社」上發文表示，他日前才剛換手機門號，就瘋狂收到陌生號碼所寄來的簡訊，內容包含「對不起」、「我真的很愛你」、「那個男生我跟他沒關係」等；原PO收到簡訊後，實在覺得很莫名其妙，因此將自己化身為卡通「海綿寶寶」中的蟹堡王老闆，表明門號主人已經換人了，請不要再繼續傳簡訊。

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雖然短時間內，原PO果真沒再收到半條簡訊，但是才過沒幾天，竟又接到另通不認識的電話。原PO電話才剛接起，對方便劈頭大罵，「你到底要回家了嗎？你媽跟我都很擔心你！到底在搞什麼？說話！」原PO當下一頭霧水，直到他告訴對方自己的名字後，電話才被掛斷。

▲原PO受夠這些簡訊，因此便以「蟹老闆」的身分胡鬧回應女生。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

鬧劇並未到此為止，原PO隨後又接到「傳簡訊的女生」打過來的電話，女生哭哭啼啼的說著，「你到底要我怎麼樣你才會開心？傳那個簡訊來好笑嗎？你知道我每天都睡不著，一直在想這件事情嗎？」一直到了原PO出聲後，對方才驚覺不對，趕緊道歉並掛斷電話。

原PO無奈表示，自從換了門號後，他已經連續2個月都接到奇奇怪怪的電話了，實在不得安寧，「前一位用戶，你到底造了什麼孽阿！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「一個傳承了負心漢，也可能是敗家子的門號」、「看來以後辦門號要先調查上一個使用者的作為了」、「難得有女孩子對你這麼深情，你就接受人家吧」、「只有我擔心前一個用戶是否還在人世嗎？因為連媽媽都在找人」、「這是你在爆廢唯一讓我笑起來的文」、「對不起...我嘴角失守」、「現在很多號碼都是用過再釋放出來的」。

此外，貼文也釣出不少苦主，「之前XX號碼才可怕，天天一個女人打電話問我孩子」、「我的號碼以前也常接到問我是不是什麼遊戲裡的人物」、「我剛拿到這號碼時好像是大學，常常打來都說X董你很久沒來了耶」、「我現在的號碼前一個主人是我爸，再前一個主人是我姐，所以打來的不是找我爸就是找我姐，就是沒有找我的」、「我的是一堆人打來要維修冷氣」、「很多人打電話來叫我送瓦斯，你確定我搬得動嗎」、「我只有遇到一直傳訊息到我這裡找邵庭的，結果才知道號碼差一碼」。