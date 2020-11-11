手機導航失靈　夫妻檔騎自行車誤上西濱快速道路

記者林悅／台南報導

一對家住嘉義縣的林姓夫妻騎自行車要到台南將軍漁港遊玩，照著手機APP程式導航，卻沒能正確指引走台17線濱海公路，卻誤騎上僅能通行汽車及黃、紅牌重機車的台61線西濱快速道路，台南學甲警方獲報後，迅速派遣北門分駐所警員洪育騰，將2人平安護送下台61線，結束這場虛驚。

▲因手機導航失靈，造成嘉義1對夫妻檔，騎自行車誤上西濱快速道路，台南市學甲警方護送安全下交流道，結束這場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，這對夫妻於11日上午11時許騎自行車出遊，從嘉義布袋南下，準備前往台南將軍漁港，但不知為何竟從布袋交流道上了台61線西濱快速道路，因沿途車輛不多，夫妻檔一開始還沒警覺，只覺得沿路風景優美，但後來2人發現走錯路，不知如何是好，只能硬著頭皮沿台61路肩一路往南騎，騎車過程被路過駕駛人目睹，瞠目結舌，但也不便停車阻攔，於是聯絡警方處理。

台南市學甲警分局長翁誌宏表示，北門分駐所員警發揮高度同理心，平安且迅速護送騎乘自行車民眾下台61線西濱快速道路，積極認真的工作態度及服務熱忱深獲民眾肯定與讚揚；另翁分局長特別呼籲GPS衛星導航系統僅供參考使用，駕（騎）車出門請務必依實際路況行駛，以確保行車安全。

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