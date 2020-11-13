政院不實指控惹議　蘇貞昌17:00親至皇家傳承牛肉麵店

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」12日遭行政院發言人丁怡銘不實指控使用萊牛後，包括立法院國民黨團、台北市副市長黃珊珊等多位政治人物已到店家相挺。對此，行政院13日透露，行政院長蘇貞昌將於今天下午5時與丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸至新北市板橋區重慶路「皇家牛肉麵重慶店」親自致意 。

面對丁怡銘不實指控牛肉麵店家使用萊克多巴胺美牛，蘇貞昌上午受訪時說，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這很不應該，而丁怡銘已誠意道歉，店家也接受，「我們覺得很不好意思」。他平常也很喜歡吃麵，如果有機會，他也會來吃看看。

蘇貞昌最後也表示，丁怡銘已在第一時間道歉，並親向店家來當面（致歉），店家也接受，他想，大家就不用再把這個事情一直上綱，「我們也對店家受到波及，感到真的很對不起，也希望大家多食用好的商品，大家都能夠團結一心」。

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