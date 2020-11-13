只有3天！7-11黑五限定優惠「零食買5送5、現萃茶20杯狂省200元」

▲7-11黑五限定優惠來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

只有3天！7-11「13號黑色星期五」最新優惠來了，即日起限時3天祭出現萃茶熱英式紅茶20杯、卡布奇諾熱咖啡15杯只要500元、各限量1萬組，還有指定零食買5送5，限量2000組，把握機會搶買了。另全家今日起連3周的周五、六、日也有會員限定於門市消費滿額送購物金活動，每周限量10萬筆。

▲黑五限定優惠只有3天。（圖／翻攝7-11臉書粉專）



7-11於OPEN POINT APP推出「黑五優惠」，有超人氣熱黑糖珍珠撞奶5杯只要225元，現省75元、卡布奇諾熱咖啡15杯500元，現省175元、 現萃茶熱英式紅茶20杯500元，現省200元，各限量1萬組，另外還有指定零食買5送5，如浪味仙、咔辣姆久等，限量只有2000組，每位會員帳號限購2組。

另外實體門市部分也祭出多樣咖啡零食、冰品飲料第2件5折或任選第2件5折優惠，包括CITY CAFE大熱冰美式熱咖啡、老虎堂黑糖厚奶、光泉午后時光重乳奶茶、連珍芋頭牛奶、樂事意合包黑胡椒湖鹽口味洋芋片、樂天小熊餅濃黑巧克力風味等都有，把握機會囤一波。

▲全家也有消費滿額送百元優物金優惠活動。

而全家也從即日起至29日連3周的周五、六、日3天祭出購物金優惠，凡於全台門市單筆消費滿500元且完成累點，就可拿100元購物金，每周限量10萬筆，每位會員每周回饋上限1次，每人最多3次，提醒如遇商品折扣，最終結帳金額仍需滿500元。另首周百元回饋金將於11月25日前發送、第2周12月2日前發送、第3週12月9日前發送，購物金限12月25日前兌換完畢。

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