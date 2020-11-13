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松本清招募APP會員現抵50元、屈臣氏祭出「黃金21天」最殺折扣

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▲▼松本清、屈臣氏「優惠大比拚」 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏避開雙11，推出21天超強優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「雙11」活動才剛過，藥妝店再祭出更多好康，滿足消費者購物需求。日本松本清推出國際會員APP，推出購物集點活動，屈臣氏則推出年度最殺折扣「狂購21天」，從今日起至12/2，600件商品享有全年最低價，讓你慢慢挑選好物帶回家。

▲▼松本清、屈臣氏「優惠大比拚」 。（圖／品牌提供）

▲松本清不停拓點，提供給消費者更多元選擇。

已在台拓點13間門市的日本藥妝松本清，引進眾多獨家彩妝品牌與松本清都會生活購系列，豐富多元商品，滿足消費者對日系生活美妝的購物需求。

▲▼松本清、屈臣氏「優惠大比拚」 。（圖／品牌提供）

▲開通APP會員即贈50元，生日禮也大方送。

為了回饋消費者，松本清國際會員APP已於11/9上正式上線，凡用手機APP下載申辦會員，即贈5,000點，生日禮最高送出12,000點。國際會員制為階段性開放，第一波消費即可累積點數，結帳消費金額1元能累積1點，每100點抵1元，點數抵現金，不管平日假日會員消費獨享１%超值大回饋。

▲▼松本清、屈臣氏「優惠大比拚」 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏Hello Kitty &小熊朋友「友你真好」集點活動好評持續中

誰說優惠一定要擠在「雙11」，屈臣氏破盤推出21天全年最低價活動，自11/12至12/2起600件商品價格下殺見底，有選擇障礙的朋友們不用擠在同一天下單，黃金21天讓你買好買滿。▲▼松本清、屈臣氏「優惠大比拚」 。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 頂級濃潤摩洛哥油護手霜，100g，原價399元，特價149元。

不只如此，醫美商品祭出滿1,500元再送300元，屈臣氏網路商店則推出網路限定優惠，超夯話題商品下殺5折起，結帳輸入「2012」優惠碼現折50元，門市取貨最高送100元、APP購物最高回饋200元，搭配屈臣氏2小時快速取貨、3小時閃電送服務讓購物體驗更升級。

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