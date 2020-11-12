打工遇奇葩客：指定「蘋果圖」菸盒！　釣出老菸槍揭「都市傳說」

▲原PO分享在超商遇到的各種奇葩要求。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者施怡妏／綜合報導

服務業常常會遇到各種奇葩的客人，一名網友分享在超商打工遇到的有趣事蹟，一名抱著貴賓狗的客人，要求狗罐頭加熱，還說「今天太冷，要熱一點」，導致後來上班看到紅貴賓都會害怕。此外，買菸的客人會指定包裝，不想要圖片是可怕驚悚的，沒想到留言意外釣出「老菸槍」，曝光關於菸盒的都市傳說。

原PO在PTT板上發文，雖然已經離職半年，但在超商遇到很多神奇的事情，曾經有一名抱著貴賓狗的客人要求「狗罐頭微波加熱」，他表示金屬不能微波，對方便要求用熱水泡，還說「今天太冷了，要熱一點」導致他之後上班看到紅貴賓都會害怕。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲留言意外釣出網友曝光，關於菸盒的都市傳說。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

他接著說，在各種要求中，最常遇到買菸的客人提「我不要OO圖案的」，菸盒上會有警示圖片跟標語，有些看起來特別驚悚可怕，「不少客人會指定要什麼圖片，或是要求更換」。他回憶，有一名買菸的客人說「捧各！」他思考一下表示沒有蘋果口味的香菸，原來客人只抽警語圖片是蘋果的，「看起來警告作用是有達成的」。

貼文曝光後，一名戒菸多年的網友留言，揭開關於「菸盒」警語的都市傳說，「以前菸盒上面只有警語沒有圖片，雖然都是同一個牌子同一個等級，但是據說警語不同，抽起來味道也會不同，以X星來說，警語是吸煙有害健康的等級最高」，但他個人覺得抽起來沒有差別，並且在菸品全面換包裝之前就戒菸了，「經你這麼一說，這個都市傳說應該是流傳下來。」

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：抽菸有害健康！

・少油好健康、不沾好清洗