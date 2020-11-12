拉拉熊針織手提袋可愛翻！粉絲必收藏　小7冬季全新集點系列

▲小7全新拉拉熊集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

今年冬天拉拉熊又回來了！小7推出全新全店集點活動，與Q軟懶萌的拉拉熊合作，自11月18日起推出「拉拉熊暖心時光集點送」，包括陶瓷叉匙組、陶瓷盤、陶瓷茶壺溫茶組、長抱枕、地墊、自動給皂機、多功能三明治料理機等高達近30款周邊，陪粉絲們暖暖過冬。

▲針織套陶瓷碗讓冬天更溫暖。

首波活動將從11月18日開跑，推出精緻小巧的304不銹鋼材質「陶瓷叉匙組」、四個可拼成圓形的「陶瓷盤」、木蓋可當杯墊的「陶瓷木蓋馬克杯」、具雙耳把手易拿好使用的「針織套陶瓷碗」，以及下午3點起限量預購的「陶瓷茶壺溫茶組」，商品可互相組合搭配，冬天窩在家煮巧克力鍋。

▲超可愛的大頭造型拉拉熊三明治料理機。

其中必收藏就是限量針織手提袋，集滿6點加299元，共2款可挑款，絨毛刺繡圖案，背出門時髦又可愛。另外，還有長達70cm絨毛質感的長抱枕以及防油防汙好清潔的廚房地點等，點綴美好的居家時光。

▲針織手提袋必收藏。

▲還可側背超實用。

▲2款限量廚房地墊。

此外，人氣大明星OPEN！家族首度跟知名文創設計品牌「印花樂」聯名合作，推出一系列環保周邊商品， 11月18日起搶先於OPEN POINT APP開放會員搶先預購。

▲7-ELEVEN OPEN與印花樂生活美學限量周邊。