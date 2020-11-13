　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國國務卿蓬佩奧今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。蓬佩奧說，美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天上午接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題。

主持人提及蓬佩奧過去擔任美國中央情報局（CIA）局長與目前任職國務卿期間，皆曾表示美國對台有清楚承諾，且會持續維護相關承諾。他詢問蓬佩奧，在中共部分激進派人士主張必要時應武統台灣之際，他是否認為北京該意識到美國對台承諾是跨越黨派。

蓬佩奧回應表示，談論這議題用詞正確很重要，台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

蓬佩奧說：「我確實認為這（美國對台承諾）是跨越黨派，我認為這項理解的核心意義是，這（台灣）是民主典範，而中國必須履行其對台灣人民的承諾，這是兩黨都能同意的事。」

蓬佩奧指出，只要中國跟台灣仍無法找出解決方案，他就希望這個情況能持續下去。他強調，美國必須履行對台灣的承諾，美方對台有一系列義務，「你有看到我們為了協助台灣（增進）防衛能力所做的軍售宣布，這些都是為了兌現中國與台灣人民間所做的承諾」。

已故總統雷根1982年針對台灣安全提出「六項保證」（Six Assurances），包含美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓並要求台灣與中國進行談判。

 

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
人妻無性婚姻8年「偷吃閨蜜老公」委屈吐211字　踩1地雷被轟
百碗牛肉麵3.9萬全民買單？網抓包「最貴一碗270」灌爆丁怡
新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛承認封鎖「Taiwan」！重新開放內含台灣等字眼留言

中國實施港版國安法　加拿大向港生伸出援手

川普頒行政命令　禁止美企與個人投資共軍相關企業

川普「最信任顧問」李萬度斯基　確診新冠肺炎

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派

好想是那條魚！光溜溜的「魚美人月曆」，跟你袒裎相見

差點就運來台灣…調查局助泰國破「最大毒品案」　市價28億！

電烙鐵割包皮！密醫超瞎理由害他們「整組創傷」　下床痛到腿軟

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

世衛承認封鎖「Taiwan」！重新開放內含台灣等字眼留言

中國實施港版國安法　加拿大向港生伸出援手

川普頒行政命令　禁止美企與個人投資共軍相關企業

川普「最信任顧問」李萬度斯基　確診新冠肺炎

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派

好想是那條魚！光溜溜的「魚美人月曆」，跟你袒裎相見

差點就運來台灣…調查局助泰國破「最大毒品案」　市價28億！

電烙鐵割包皮！密醫超瞎理由害他們「整組創傷」　下床痛到腿軟

穿低胸脫衣色誘老爸！　24歲正妹氣罵：色老頭…結局她卻大哭爆洋蔥

羨慕！台積電「史上最大調薪」20％　做一年爽領26個月　

營養師教4種「肥肚」瘦身改善法！鮪魚肚、凸小腹成因都不同

世衛承認封鎖「Taiwan」！重新開放內含台灣等字眼留言

中國實施港版國安法　加拿大向港生伸出援手

南鯤鯓代天府「2020國運籤」神預測牛肉麵之亂　網挖4詩句揭真相

3生活習慣藏主動脈剝離地雷！　醫師告訴你為什麼短時間內會死亡

邵雨薇2個月狂瘦6公斤！　只吃「5樣食物」嬰兒肥全消

一下捷運就到！「新北耶誕城」今晚6點開城 交通、亮點懶人包

輝瑞疫苗研發難趕上北半球冬季疫情高峰　到明年夏天仍有疫情爆發風險

奇蹟發生！幼貓剛出生竟休克... 他CPR30分鐘救回：謝謝你活下來

國際熱門新聞

即／世衛證實：屏蔽「Taiwan」留言

光溜溜魚美人月曆，跟你袒裎相見

頻凸槌的美濱海戰艦可能賣給台灣

美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派

日本雲雀餐飲集團將關200家分店

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

墨西哥記者直播前一刻　突被射殺

IG介面10年最大改版　新增2按鈕

密醫電烙鐵割包皮　他們痛到腿軟

台泰合作　破獲數量最大毒品案

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

冷血養母等驗屍！重踹女嬰「腸胃破裂致死」

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

更多熱門

相關新聞

于北辰打臉吳斯懷：川普任期內台灣很安全

于北辰打臉吳斯懷：川普任期內台灣很安全

美國民主黨候選人拜登勝選，多數國家領導人發文祝賀，也有部分國家像中國大陸、俄羅斯未表態。美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普任期還有72天，此時若祝賀拜登，恐怕招來川普的報復。對此，退將于北辰表示，台灣現在是空前安全。

拜登中國政策智囊團　都是狠腳色

拜登中國政策智囊團　都是狠腳色

《外交政策》：拜登對台將「做得更多」

《外交政策》：拜登對台將「做得更多」

台海進入危險時刻？沈富雄豁出去賭了

台海進入危險時刻？沈富雄豁出去賭了

川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因是台灣隱憂

川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因是台灣隱憂

關鍵字：

美中台

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

2位男神現身台北車站大廳

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

山路彎曲很難開！她問「鋪成直的更快啊？」

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面