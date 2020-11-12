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假檢命婦領出百萬　她怕錢被搶請真警護鈔...保住畢生積蓄

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▲桃園市龍潭區邱姓婦人日前接獲檢察官已偵辦刑案為由，要她將銀行存款領出等檢察官領取代為保管，邱婦領出126萬元存款請警方護鈔，後來才驚覺險遭詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區邱姓婦人日前接獲檢察官已偵辦刑案為由，要她將銀行存款領出等檢察官領取代為保管，邱婦領出126萬元存款請警方護鈔，後來才驚覺險遭詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區邱姓婦人日前接獲詐騙集團以假檢察官詐騙案，成員對她佯稱是檢察官，以偵辦刑案為由要她領出銀行存款交由檢察官保管，邱婦去銀行領取126萬元存款在家等候「假檢察官」上門收錢代為保管，後來覺得不妥打電話請警方幫忙護鈔，員警察覺有異詢問後立即說明是詐騙伎倆，帶邱婦回銀行存回帳戶內，邱婦才驚覺險遭詐騙畢生積蓄。

龍潭警分局中興派出所警員徐羿逵、謝明展等2員日前接獲52歲的邱姓婦人電話，請求警方協助護鈔，員警抵達邱婦指定住家會合，員警到場後發現邱婦抱著百萬元鉅款，聲稱有檢察官要來取款代為保管。

▲桃園市龍潭區邱姓婦人日前接獲假檢察官以偵辦刑案為由，要求將銀行存款領出代為保管，員警告知是詐騙手法，勸她將百萬鉅款回存銀行保住積蓄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區邱姓婦人日前接獲假檢察官以偵辦刑案為由，要求將銀行存款領出代為保管，員警告知是詐騙手法，勸她將百萬鉅款回存銀行保住積蓄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱婦指出，日前接獲自稱是桃園地檢署檢察官，以偵辦刑案之名義，聲稱邱婦涉犯刑事案件須繳納保釋金，要求至銀行領出帳戶現金，集團成員設想周全，要求邱婦領錢時要向銀行行員說要購買土地，邱婦雖半信半疑下，但擔心被檢察官羈押仍配合至銀行領出126萬元存款帶回家中。

詐團人員獲悉邱婦領款後，要邱婦將現金放在家中門前等候檢察官到達領取，且本人不可現身，之後將會有檢警人員到場取款，還好邱婦擔心鉅款安全臨時請警方幫忙護鈔，這才戳破詐騙集團伎倆，同時趕在詐團人員尚未抵達前，即時成功阻止詐團騙走她的畢生積蓄，並將存款存回銀行。

龍潭警分局長陳清華表示，詐騙手法層出不窮，民眾一定要有警覺心，若遇上述或相類詐騙情形，請小心求證或撥打165反詐騙專線諮詢，不要落入詐騙陷阱，若發現可疑或不法情事，應就近向警察機關通報，以打擊不法。

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