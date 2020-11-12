人在冏途！婦夜上5樓門一關反鎖吼叫求助...孫4樓戴耳機玩電腦

▲深夜老婦遭反鎖不停吼叫求助，基隆警神救援找來鎖匠開門化解。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆警第一分局延平街派出所員警江慶育於10日凌晨2時許擔服備勤勤務時，接獲民眾報案表示，延平街有一名老婦人不停吼叫，江員到現場瞭解才發現，原來婦人遭反鎖自家門中，幸好值班員警歐芳妤找到24小時服務的鎖匠店，請人將門打開。老婦人泛淚直說，非常感謝警察幫忙！

婦人表示，最近該房屋正在裝修，換了扇新門，她半夜睡不著，從四樓要到五樓整理東西時，不慎將門反鎖，可能那扇門因工程之故已有壞損，導致無法開鎖，婦人也未攜帶手機，僅能在五樓吼叫，引人注意。

江員詢問婦人是否還有其他家人在家，她說還有一位孫子，可是他在房間戴耳機玩電腦，怎麼叫都沒反應，她也記不得其他家人的電話。婦人已80歲，半夜又冷。幸好值班員警歐芳妤找到基隆安一路有間24小時鎖匠店。

等待過程中，江員向老婦人表示，自己家裡也有一位同年紀的外婆，在現場陪她聊天緩和她不安的情緒，直到鎖匠將門打開後，該名老婦人泛著淚光和江員告別，江員並請她記住派出所電話，事件平安落幕。

基隆警第一分局延平街派出所所長林文修呼籲，若家中有長者，平時應多注意他們的行動，而長輩也可以主動多和家人表示自己要出門做事，也可以將手機掛在脖子上，才不會因一時外出導致類似情形發生，而民眾若是聽到有奇怪的聲音，也可熱心多提供資訊讓警方知悉，警力有限，民力無窮，社區安全才得以維持。

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