屏東男亮刀吼叫揮舞！國小前恐怖行徑民眾嚇壞...警調天眼速逮

▲屏東縣里港警方循線查獲張男持刀在國小前揮舞，確保校園安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣張姓男子自認不時遭人欺負，持水果刀在國小前揮舞大聲吼叫，讓民眾心驚，里港警方獲報調閱監視器將他逮獲，訊後依違反社會秩序維護法移送屏東地方法院裁處。

▲里港警方查獲張男。

里港警分局大平派出所9日下午18時許，接獲民眾報案，有男子持刀在里港鄉玉田國小大門口前吼叫揮舞，隨即派遣警力趕往，惟到達現場時，該男子已離去，為確保學童及校園學習環境安全，警方隨即查訪附近民眾及啟動調閱路口監視器畫面，於10日早上11時許，循線查獲為47歲的張姓男子逮獲，查扣一水果刀，帶回調查。

據悉，張男本身情緒時常不穩，其表示因時常被人欺負，故案發當晚外出散步時，才會隨身攜帶水果刀，以作防身用，惟警方根據所調閱的周遭監視器畫面及詢據報案人指證，張姓男子當時確實無故手持手果刀，在玉田國小大門口大聲吼叫揮舞，幸熱心民眾即時報案，警方迅速到達處置，才未釀成人員傷亡，訊後依違反社會秩序維護法，移送屏東地方法院裁定外，也會加強約制訪查，以免他作出脫序行為。

分局長楊龍祥表示，校園安全維護，是當今工作重點之一，分局將持續落實相關勤務作為，呼籲民眾如果發現可疑人、車駐足徘徊，應立即撥打110報案專線，警方會即刻派員前往查處。

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