獨／台東女「1人挑2男警」！凶狠勒頸還想過肩摔…扭打29秒遭放倒

▲台東一名女子與2名男警當街拉扯扭打，一度以勒頸方式將其中一名員警放倒在地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東一名網友在個人臉書PO出影片，表示今（12日）一早就目擊一名女子與2名男性員警發生扭打，過程中女子還一度試圖將員警過肩摔，2警一時之間竟壓制她不住，其中一人反光背心還被扯破，場面相當駭人。

影片拍下，警車就停在路旁，2名員警在街頭與一名女子發生激烈扭打，其中一名員警還一度遭勒頸，被女子壓倒在地，另一名員警見狀後趕緊上前解圍，最終在拉扯29秒後終於扭轉劣勢，警方成功反過來將女子壓制在地，但起先遭勒頸的員警反光背心也已被扯破，只好脫下丟在一旁；而女子遭壓制後仍相當激動，躺在地上不斷掙扎扭動。

▲經過29秒的拉扯後，警方成功反過來壓制女子，但身上反光背心已被扯破。（圖／記者楊漢聲翻攝）

目擊的網友也直呼「夭壽！這社會真的生病了！」表示還是頭一次看到女孩子「1挑2警察」，過程中女子還一度試圖將員警過肩摔，引起路過民眾圍觀。經記者初步了解，該起案件疑似為家暴案，確切案情細節、拉扯原因還有待進一步釐清。

▼後續警力陸續到場支援，經初步了解，該案疑似為家暴案件。（圖／記者楊漢聲翻攝）