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光棍節6男女開毒趴太嗨...民眾報警　搜出毒咖啡包+改造槍

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▲屏東警分局查獲毒品及改造槍械，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局查獲毒品及改造槍械，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公華路光棍節凌晨傳出發生疑似肢體衝突事件，轄區屏東警分局出動快打部隊前往處理，發現現場有6名男女，其中吳姓女子及黃姓男子語無倫次，研判可能吸毒，進行壓制，查扣毒咖啡包及3把改造槍械，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，擴大追查毒品及槍械來源。

▲屏東警分局查獲毒品及改造槍械，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼改造槍械、毒品。

▲屏東警分局查獲毒品及改造槍械，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東警分局於11月11日凌時30分許接獲110報案，屏東市公華路段發生多人拉扯疑似有肢體衝突情事，立即啟動快打部隊前往處理，惟到場後並未發現打架情事，但對逗留於現場6名年輕人進行盤查，發現原來有人吸毒後毒性發作，在場友人為保護其安全故而發生拉扯，異常的舉動引來民眾注意因此報警。警方在盤查過程中，發現40歲的吳姓女子、30歲的黃姓男子神色慌張，應答語無倫次，進行追查。

吳女自知難逃法網遂主動交付毒品，另搜索黃男駕駛自小客車，在車內起出近300公克各式毒品及及吸食工具一組、改造手槍3把，其中一把經鑑識單位勘驗具有殺傷力（含彈匣）、子彈40發及改造工具一批，帶回偵辦，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

屏東警分局表示，為防範街頭暴力及槍擊案件，警方已規劃高強度、綿密巡邏班次等攻勢勤務，展現積極維護治安決心，將持續掃蕩不法，以安定民心，保障人民生命財產安全，給民眾一個居住安全及免於恐懼的生活空間。

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