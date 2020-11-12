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法務部擬增「酷刑刑求罪」院檢警察調查員共10萬公務員受限

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▲▼法務部法制司茶敘，部長蔡清祥，副司長。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部法制司代理司長王全成（中），提出刑法擬新增「酷刑刑求罪」。左為法務部部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

人權將要再躍進！法務部表示，擬推出刑法增修條文，增訂「酷刑刑求罪」，規範具有刑事偵審權力的官員不得使用酷刑逼供。未來受規範的公務員，除了全國法官、檢察官以外，還有9萬多名警察、3千多名調查員，總數將超過10萬名公務員。

法務部於11日下午舉行媒體茶敘，本次主題為「人權業務重點工作現況」，由法制司代理司長王全成報告。他指出，目前完成兩公約第三次國家報告中英文版本，並啟動第三次國家報告國際審查前置作業，也著手撰寫首部國家人權行動計畫。此外，他提到刑法打算增訂「酷刑刑求罪」。

我國現行刑法第125條「濫權追訴罪」，條文為「（第一項）有追訴或處罰犯罪職務之公務員，為左列行為之一者，處一年以上七年以下有期徒刑：一、濫用職權為逮捕或羈押者。二、意圖取供而施強暴脅迫者。三、明知為無罪之人，而使其受追訴或處罰，或明知為有罪之人，而無故不使其受追訴或處罰者。（第二項）因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

而王全成指出，草案將擴大規範的行為主體為「有調查權限之人」，犯罪行為類型也增加為「濫用職權為逮捕、拘提及意圖取供或取證而施強暴脅迫之行為。」他表示，這是將禁止酷刑公約所提酷刑內涵納入等具體作為，簡單的說就是禁止刑求。由於擴大規範主體，未來包含警察、調查員、憲兵等司法警察，全都被列入規範中。

因此若增訂「酷刑刑求罪」，受規範的公務員包含全國法官、檢察官總數約3500人，全國警察人數約9萬多人，加上3千多名調查員、廉政署、移民署、海巡署等單位，總數將超過10萬名公務員。

不過法務部12日發布新聞稿，強調對酷刑罪「持開放態度，對於酷刑之處罰，究係適用現行規定即已足，抑或需要研修哪一條規定或增訂所謂『酷刑罪』，本部均在評估研議中，在取得外界共識前，尚無報載已決定擬擴大濫權追訴罪之修法。」

▼刑法擬修訂酷刑罪。（圖／記者吳銘峯攝）

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