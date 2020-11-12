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台南新化大坑侵入住宅竊案　新化警鎖定犯嫌策動到案

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▲台南市新化分局查獲侵入住宅竊盜的余姓男子到案，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化分局查獲侵入住宅竊盜的余姓男子到案，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局於11月8日受理1起新化區大坑尾住宅竊案，義派出所受理後即派員展開偵辦，經調閱錄影監視系統，鎖定竊盜犯嫌作案車輛，12日上午9時，所長黃文輝、警員胡富堯至歸仁區余姓竊嫌住處，策動他到案說明，45歲余嫌到案後坦承不諱，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

▲台南市新化分局查獲侵入住宅竊盜的余姓男子到案，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警方表示：該案知義派出所於11月8日受理林姓報案人於新化大坑尾之住宅竊案，經員警呂勝雄積極調閱路口監視器，逐一過濾來往車輛，鎖定犯案車輛，並於12日上午9時許，由所長黃文輝、警員胡富堯至歸仁區45歲余姓竊嫌住處，通知到案說明，余嫌坦承不諱，警方在其住處起獲作案工具破壞剪1支，贓物電鋸一台，犯嫌供稱其餘竊取贓物已變賣花用。

▲台南市新化分局查獲侵入住宅竊盜的余姓男子到案，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化分局查獲侵入住宅竊盜的余姓男子到案，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化分局查獲侵入住宅竊盜的余姓男子到案，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局長歐祖明表示，自其到任以來，即要求各外勤員警加強線上巡邏盤查攔檢等作為，並要求案件無分大小均應依規定受理及積極調閱監視錄影系統，提升破案機會，此次住宅竊案在知義派出所員警鍥而不捨努力下，終令竊嫌無所遁形並繩之於法，將利用集會機會公開表揚。

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