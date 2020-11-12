台日城市交流不因疫情停歇　台南市議員與日本靜岡縣議員視訊談合作

▲台南市議會12日上午以網路視訊方式，與日本靜岡縣議會交流，就今年因疫情而形成的新生活型態，以及如何強化日後雙方合作關係展開對話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導





台南市議會12日上午以網路視訊方式，與日本靜岡縣議會交流，就今年因疫情而形成的新生活型態，以及如何強化日後雙方合作關係展開對話，台南市議長郭信良表示，這次視訊談話顯示出台日之間長期的好情誼，不受新冠肺炎疫情影響，大家都期待很快能有機會實質合作。

郭信良議長指出，靜岡縣位於東京與名古屋之間，人口近400萬人，因富士山位於縣內，而有「富士之國」美稱；另外，由於靜岡縣政府致力於地震防災對策的研究，在國際上也得到「防災先進縣」的聲譽。同時，該縣的農、漁業及工業都很發達，和臺南市有不少可以合作、相互借鏡之處。

台南市議會由蔡育輝、呂維胤、周奕齊3位議員與靜岡縣議會相坂攝治、藤曲敬宏、西原明美議員對談。蔡育輝議員提出日本是台灣民眾國外旅遊的首選，希望明年解除旅遊限制後，台南和靜岡縣雙方議會能以促成締結姊妹市為目標，先組團互訪。蔡育輝議員也請靜岡縣議會，協助爭取放鬆對台灣遊客入境的限制與檢疫隔離時間。

呂維胤議員指出，靜岡縣內有溫泉及國立公園等豐富的觀光資源，台南市關子嶺溫泉則是世界上僅有3處的泥漿溫泉，台南還有許多的歷史建築和美食、美景，甚至台南與日本京都有飛機直航，相信靜岡縣議員們來訪後，會發掘出更多適合交流合作的項目。

周奕齊議員與靜岡縣議員們共同討論新冠肺炎台日的防疫措施、振興方案與人民的生活型態，雙方就台灣的振興券及日本各種觀光飲食補助交換意見，也表達希望生活早日回到常軌，兩國民眾可以自由地前往旅遊。

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