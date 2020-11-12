2020台南檢警聯繫會議　家暴案件增加值得重視

▲台南地檢署與台南市政府警察局召開2020年檢警聯繫會議，邀集台南地區警、調、廉、憲、獄政、林政、海巡、移民、稅捐及河川等機關代表與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南地檢署與台南市警局於11月11日，召開2020年檢警聯繫會議，本次會議由台南市警局主辦，台南地檢署檢察長葉淑文擔任會議主席，邀集台南地區警、調、廉、憲、獄政、林政、海巡、移民、稅捐及河川等機關代表與會。

台灣高等檢察署台南檢察分署、台灣高等法院台南分院、台南地方法院亦指派主任檢察官方娜蓉、法官洪榮家及庭長鄭彩鳳列席指導，台南市副市長許育典也代表市長黃偉哲到場致意。

台南地檢署檢察長葉淑文表示，感謝各機關在這1年來對於治安的努力付出，從南檢所接獲各單位所移送的案件內容，可以看出各單位都是盡心盡力為社會治安奉獻，尤其是台南市警局，不只在刑事案件的偵辦績效良好，也在有限的警力範圍內承擔許多額外的責任，所有辛苦的基層警察同仁，都值得獲取更多的敬佩與肯定。

檢察長葉淑文說，近日雖然在台南地區發生令人難過的憾事，也因此招致外界批評，但我們相信這些批評是引領我們進步的動力，大家在風雨過後所凝聚的力量，一定會讓我們有更完整全面的積極作為，讓我們的社會更安全，民眾更安心，而大台南地區在2020年1月至9月的刑事案件破獲率固然提高，但發生率亦同時提升，治安顧慮人口除毒品、竊盜、詐欺案件列1、2、3名，槍砲案件亦高居第4名，家暴案件更較去年同期增加210件，此部分均請司法警察人員再多加努力。

台南市警察局局長詹永茂表示，台南所有警務人員在這1年來無不戰戰兢兢的堅守崗位，即便當前的社會生活型態，使得警察必須要分擔許多本來非屬核心業務的工作，但因整體社會安全是難以強加切割的，台南市警局即便人力有限，仍會盡力完成使命，日前發生的憾事也讓警局全體人員痛定思痛，日後對於社會安全的維護也絕不會鬆懈，期待大家能多鼓勵辛勤的基層同仁，讓警察成為人民的依靠。

這次會議由南檢及市警局針對這一年以來的各類統計數據提出報告，南檢並特別對於層出不窮的人頭帳戶與門號案件處理流程，向與會單位進行宣導與說明，使未來此類案件的偵辦能更迅速，並減少民怨。除報告事項外，本次會議也針對偵查不公開、環保案件偵辦、人犯搜身、贓證物處理、新興毒品偵辦、因病停止刑罰執行、監所自主監外作業之橫向聯繫等議題進行討論及意見交換，與會人員對各議題均充分進行溝通討論並獲取共識。

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