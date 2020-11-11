屏東里嶺大橋大批砂石車出沒　縣府聯合稽查…滲漏罰款1200元起跳

▲屏東縣里港警分局會同縣環保局在里嶺大橋旁道路對砂石車聯合稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉里嶺大橋台22線里嶺路，最近出現大批砂石車，由於一台接一台，影響到直行用路通行，造成交通阻塞，引來民怨，里港警分局獲報11日會同縣環保局等單位全力攔截稽查，共攔下30台砂石車，其中一台有滲漏現象水，環保局依規定開處1200至6000元罰款。

▲▼聯合稽查。

屏東縣議員王景山日前接獲民眾反映，指有大量砂石車行駛里嶺大橋台22線里嶺路，由於砂石車一台接著一台，造成從市場出來的欲直行的用路人無法通行，造成回堵，引來民怨。

王景山獲報前往了解，發現里嶺大橋高雄端進行疏濬工程，又逢公路總局第三工程處在里港大橋土庫端施作剛性路面，工期6個月，因此砂石車無法行駛溪底便道，只好改行駛台22線里嶺路、台3線等大馬路，大批大量砂石車通行，影響到直行車通行，產生壅塞，引發民怨。

里港警分局獲報會同縣環保局今天早上進行聯合稽查作業，攔下30台砂石車檢查，其中一台有滲漏情形，環保局依法開單處罰。

里港警方表示，持續會同環保局等單位執行聯合稽查，加強砂石車超速、超載、滲漏等違規取締，並聯繫業者管控點放，勿連續發車，以免交通壅塞，確保民眾行車安全。

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